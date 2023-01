Markéta dokáže porazit každého, je to pro mě cenné vítězství, raduje se Fruhvirtová po postupu

Občas ji bolí noha, ale prý to není nic, co by jí zastavilo. Tenistka Linda Fruhvirtová se těší na druhý týden grandslamu, kam se v sedmnácti letech dokázala probojovat. V duelu o postup do osmifinále Australian Open porazila krajanku Markétu Vondroušovou 7:5, 2:6 a 6:3. Ještě pár hodin po zatím největším úspěchu kariéry sice vypadla ze soutěže deblistek, ale dobrou náladu jí to v Melbourne rozhodně nevzalo. Melbourne 14:09 21. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šťastná Linda Fruhvirtová po postupu do osmifinále Australian Open | Zdroj: Profimedia

Tenis je obrovská dřina, ale vy se teď pořád usmíváte. Jak se cítíte?

Byl to pro mě skvělý týden, takže cítím radost a mám důvod, se usmívat. Užívám si to a těším se na další zápas.

Co bylo nejtěžší v zápase 3. kola? Na co jste nejpyšnější?

Bylo to hodně náročné fyzicky. V pátek jsem hrála přes poledne tři hodiny čtyřhru, takže to bylo cítit. Jsem pyšná, že jsem zabojovala, hrábla si a vydala ze sebe nějaké síly.

Vydržela jsem tlačit a bojovat o každý míč, protože v každém setu bylo vidět, jak rychle se ten průběh může otočit. Markéta je nebezpečná hráčka, která může porazit kohokoliv. Dva dny zpátky porazila druhou hráčku světa. Takže je to pro mě určitě cenné vítězství.

There's a new teen queen on the scene



17-year-old Linda Fruhvirtova is through to Week 2️⃣ in her #AusOpen debut!#AO2023 pic.twitter.com/ecJVTBu1GN — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2023

Dokázaly jste strhnout fanoušky. Hledištěm probíhaly mexické vlny a vy jste několikrát emocionálně burcovala publikum. Máte to v sobě?

Ráda se hecuju a užívám si tu atmosféru, když máme v hledišti hodně lidí. Jsem ráda, když fandí a taky si to užívají. Vnese to do zápasu jinou energii, než když tam nikdo není. Atmosféra byla dneska super, hlavně když se aréna zaplnila. Užila jsem si to.

Trápila vás noha. Překoná se to v takových podmínkách snáz?

Samozřejmě když se zvýší adrenalin, tak často zapomenete, že je třeba vedro a zkusíte si ještě hrábnout. Když jsem byla malá, tak se mi líbilo, jak hráči hecují diváky. Vždycky jsem si říkala, že bych to taky chtěla dělat.