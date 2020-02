Krejčíkové pomáhají i myšlenky na zesnulou Novotnou, v Melbourne ji napodobila

Doma už má dva grandslamové tituly z ženského deblu a teď bude mít taky dvě trofeje z mixu, dokonce ze stejného turnaje. Barbora Krejčíková totiž vyhrála dvakrát za sebou smíšenou čtyřhru Australian Open, což se v Melbourne povedlo naposledy Janě Novotné. Tenisové legendě, která před třemi lety podlehla těžké nemoci, a která právě Krejčíkovou dříve trénovala. Melbourne 21:19 1. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Krejčíková a Nikola Mektić. | Foto: Hannah Mckay | Zdroj: Reuters

Jak se těšíte, až bude vaše jméno na poháru dvakrát?

Mám z toho obrovskou radost. Vůbec jsem to nečekala. Jsem moc šťastná, že jsem to dokázala obhájit.

Před chvílí vám připomněli, že se to naposledy povedlo Janě Novotné v sezoně 1988/89.

Když se něco zadaří, tak se vždycky dívám, jestli to Jana hrála a jestli se jí třeba podařilo to vyhrát. Teď se mi podařilo něco podobného jako jí, tak si toho moc vážím. Jsem moc vděčná, že se mi to povedlo.

Můžete říct, co vám Jana Novotná dala, že vám to teď pomáhá?

Za ty roky už jsem se zase posunula dál a mám další zkušenosti. Když hraju a přemýšlím nad ní, tak si říkám, že je to jen tenis a že jsou v životě mnohem důležitější věci. Člověk nikdy neví, kdy přijde takový zvrat a kdy se může něco stát, jako se stalo. Spíš myslím na tohle a myslím, že mi to i pomáhá s nervozitou a vyrovnat se s tlakem.

Takže jste si třeba i v super tie-breaku, když šlo o titul, říct, že je to jen sport? Protože jste se na kurtu smáli a vypadalo to, jako by o nic nešlo.

V mixu jsem vůbec nebyla nervózní. Ani včera, ani dneska. Ani když jsme prohráli set. Pořád jsem si říkala: „Hraj, hraj, ono to nějak dopadne. Nic horšího než prohra se nestane.“ A i když jsme vyhráli, tak stejně pořád nic nemění. Mám čtvrtý grandslam, je to super, ale pořád musím makat a bojovat. Je zbytečné se stresovat.