Rakušan Thiem účast v loňském finále Australian Open neobhájí, s Dimitrovem vypadl po třech setech

Sedmadvacetiletý Thiem dva dny po pětisetové bitvě s Nickem Kyrgiosem působil na kurtu unaveně. V prvním i druhém setu ztratil vedení 3:1, ve třetí sadě uhrál proti devětadvacetiletému soupeři jen šest míčků a po dvou hodinách a třech minutách pro něj turnaj skončil.

„Nejsem stroj,“ řekl Thiem, který vloni nechyběl ve čtvrtfinále na žádném ze tří odehraných grandslamů. „Dnes se to sešlo. Několik drobných tělesných problémů, fakt špatný den a silný soupeř,“ konstatoval Rakušan.

Turnajová osmnáctka Dimitrov postoupil v Melbourne do čtvrtfinále už počtvrté, jeho maximem je semifinále z roku 2017. O postup mezi nejlepší čtyři hráče se utká s ruským překvapením turnaje a účastníkem kvalifikace Aslanem Karacevem, který po pětisetové bitvě vyřadil dvacátého nasazeného Kanaďana Felixe Augera-Aliassimeho, ačkoliv prohrával už 0:2 na sety.

„Jsem unavený, dal jsem do toho zápasu všechno,“ uvedl 114. hráč světového žebříčku Karacev, který zažívá překvapivý grandslamový debut. V open éře je sedmadvacetiletý Rus teprve sedmým hráčem, který při premiéře prošel až do čtvrtfinále. Naposledy se to povedlo Alexi Radulescuovi v roce 1996 ve Wimbledonu.

Na rozdíl od Thiema ženská vítězka US Open Naomi Ósakaová v Melbourne pokračuje. Turnajová trojka a předloňská vítězka turnaje v osmifinále vyřadila čtrnáctou nasazenou Španělku Garbiňe Muguruzovou. Loňskou finalistku porazila 4:6, 6:4, 7:5.

Po třísetové bitvě se udržela ve hře o vyrovnání rekordu Margaret Courtové i třiadvacetinásobná grandslamová vítězka Serena Williamsová. Desátá nasazená Američanka udolala turnajovou sedmičku Arynu Sabalenkovou z Běloruska 6:4, 2:6, 6:4.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 80 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Dimitrov (18-Bulh.) - Thiem (3-Rak.) 6:4, 6:4, 6:0.