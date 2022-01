Přijde rána a člověk ani skoro neví, kde je, popisovala Vondroušová po výhře nad Samsonovovou

Tenistka Markéta Vondroušová prošla do třetího kola Australian Open. Rusku Ljudmilu Samsonovovou porazila 6:2 a 7:5 a její další soupeřkou bude světová dvojka Běloruska Sabalenková. Hned po singlovém vítězstí si šla ještě zahrát společně s Terezou Martincovou úvodní utkání v soutěži deblistek. Melbourne 14:12 20. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Markéta Vondroušová po postupu do třetího kola Australian Open | Foto: ASANKA BRENDON RATNAYAKE | Zdroj: Reuters

Svůj zápas proti Rusce Samsonovové zakončila Markéta Vondroušová netypicky esem z druhého podání a v dalším kole Australian Open tak doplnila Barboru Krejčíkovou.

„Musím říct, že jsem čekala těžký zápas, protože jsem s ní prohrála minulý rok na trávě a vím, že ona umí zahrát skvěle,“ připomněla finalistka Roland Garros z roku 2019.

„Takže jsem se připravovala na to, že to budou rány a že to budu muset ustát a využít každé situace, která bude. Ona první set nepodávala dobře, při servisu dělala dvojchyby. Tam jsem se toho chytla dobře,“ řekla rodačka ze Sokolova, která první set ovládla jasným poměrem 6:2.

Ve druhé sadě se však dostala do problémů.

„V tom druhém jsem prohrávala 3:5 a Samsonovová šla podávat. Tam trochu zachybovala, ale myslím si, že jsem to dneska ustála dobře. A hlavní bylo si pak držet svůj servis a dávat co nejvíc prvních podání. Protože pak z toho druhého vždycky přijde velká rána a člověk ani skoro neví, kde je,“ smála se.

V dalším kole proti Sabalenkové

O postup do singlového osmifinále, které je jejím maximem v Melbourne, se Vondroušová utká se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska. Ta hraje podobně agresivním stylem, jako Samsonovová.

„Teď hodně holek hraje velice agresivní styl, navíc mají skvělý servis. Uvidíme, jak bude Sabalenkové padat. Tam je důležité dostat se z toho tlaku na tom servisu a pak s nimi rozehrát výměnu,“ vysvětlila česká tenistka.

„Já jsem s ní prohrála minulý rok v Miami docela hladce. Musím říct, že tam hrála fakt dobře. A teď je to o tom, jak se to sejde jí a jak se to sejde mně. Já se budu snažit každou šanci využít,“ zakončila rozhovor Vondroušová, která s Běloruskou změří síly v ranních sobotních hodinách.