Vítězné grandslamové finále na první pokus. Keninovou zocelila i fedcupová porážka z Prahy

Pohár, který převzala od vítězky Australian Open z roku 2000 a krajanky Lindsay Davenportové, položila na stolek, a pak se nadechla ke svému prvnímu projevu v pozici grandslamové šampionky. Mluvila o splněném snu, děkovala za podporu a mluvila o nejlepších dvou týdnech života.

Sofia Keninová pokračuje v trendu posledních let, kdy už finálové zkušenosti zřejmě nehrají v zápase o titul tak zásadní roli. A po Ostapenkové, Stephensové, Osakaové, Bartyové a Andreescuové je už šestou tenistkou od roku 2017, která hned ve svém prvním grandslamovém finále uspěla.

Že bude úspěšná, už jí jako malé školačce předpovídali mnozí slavní tenisté, vedle kterých na Floridě vyrůstala, a kteří jí teď na sociálních sítích nebo přímo v Melbourne gratulovali. Zocelily ji tamní klimatické podmínky a třeba i drsné porážky, jako byla ta ve fedcupovém finále v Praze na konci roku 2018.

„Bylo to tehdy velmi těsné, chyběl jeden míček, ale byla to tenkrát pro Sofiu nová zkušenost. Nastupovala tenkrát poprvé za tým a ještě jako jednička, v největší aréně v Česku, v hale bylo tenkrát skoro 20 tisíc lidí, nic takového nikdy nezažila, lidi měli bubny, bylo to tam jako na hokeji,“ vzpomínal na atmosféru v libeňské hale otec a trenér tenistky Alexander Kenin v úplně jiných kulisách.

Tehdy v Praze byla Sofia Keninová jedničkou Spojených států kvůli absenci některých opor až jako 52. tenistka světového žebříčku. Teď v nejbližším únorovém utkání týmové soutěže povede čerstvá grandslamová šampionka výběr Spojených států už jako nejlepší Američanka a hráčka elitní TOP 10.