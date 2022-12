Loňskou životní sezonu spojenou s triumfy na Roland Garros a olympiádě tenistka Barbora Krejčíková letos nezopakovala, přesto hodnotí končící rok pozitivně. Ve čtyřhře ovládla spolu s Kateřinou Siniakovou tři ze čtyř grandslamových turnajů, ve dvouhře se radovala na domácí soutěži v Ostravě. Tyto úspěchy si zapsala i přesto, že na jaře kvůli zraněnému lokti zhruba tři měsíce nehrála. Brno 19:11 3. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Krejčíková. | Foto: Mathias Schulz | Zdroj: Reuters

„Konec sezony se mi vydařil, chytla jsem se i v singlu. I přes všechny trable, které jsem měla, tu sezonu hodnotím pozitivně. Po té snové loňské sezoně bylo těžké všechno obhájit,“ ohlíží se pro Radiožurnál Sport za končícím rokem tenistka Barbora Krejčíková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Po snové loňské sezoně bylo těžké všechno obhájit, hodnotí uplynulý rok tenistka Krejčíková

Zdravotní problémy se jí vrátily v závěru sezony, kdy kvůli bolavému zápěstí vynechala pohár Billie Jean Kingové, tedy nástupce reprezentačního Fed Cupu. Přitom se už vydala na cestu do skotského Glasgow a účast odřekla až po přistání v Londýně.

„Během letu mi přišly výsledky a v Londýně jsem to řešila. Posílala jsem to i doktorům do Glasgow, jestli je to hratelné, nebo ne, a oni řekli, že ne,“ říká Krejčíková.

Regenrovat odjela Krejčíková nejdřív na dovolenou do Karibiku, teď míří do Spojených arabských emirátů, kde už ji čeká trénink, zatím ale kondiční a bez rakety. Opakované zdravotní problémy ji přiměly k větší opatrnosti a pečlivějšímu poznání toho, jak tělo funguje.

Krejčíková plánuje hrát méně zápasů. Na Billie Jean Cupu chyběla kvůli problémům se zápěstím Číst článek

„Je pravda, že si hodně studuju, když mě něco bolí. Snažím se to hodně navnímat, abych byla schopná to doktorovi co nejlépe popsat, aby věděl, jak se to má vyléčit.“

Novou sezonu chce šestadvacetiletá tenistka rozjet hned po novém roce v Austrálii, potvrdit to s jistotou ale zatím nemůže.

„Do budoucnosti bohužel nevidím. Doufám, že se to bude hojit dobře a že budu připravená naskočit v Austrálii,“ říká Barbora Krejčíková, která se teď taky těší na to, až si po soutředění v teple užije tradiční české vánoce doma v Ivančicích na Brněnsku.