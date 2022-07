Titul si užijeme, ale ještě toho chceme hodně dokázat, říkají vítězky Wimbledonu Krejčíková se Siniakovou

Kvůli nemoci přišly o nedávné Roland Garros, ale když letos na grandslamu nastoupily, stále jen vítězí. Po Australian Open triumfovaly Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková také v Londýně, a od loňského Turnaje mistryň ještě na velké akci neprohrály. V letošním wimbledonském finále porazily nejvýše nasazený pár Belgičanku Mertensovou a Číňanku Čang hladce 2:0 na sety. Krátce po finále se rozpovídaly v rozhovoru pro Radiožurnál. Londýn 8:30 11. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková se svými trofejemi pro vítězky | Foto: Toby Melville | Zdroj: Reuters

Získaly jste další grandslamový titul, celkově už pátý grandslamový. Jaký dojem z toho teď máte?

KS: Dojem je skvělý. Jsem hrozně ráda, že se nám to povedlo. Chtěly jsme si pro to jít a je to nepopsatelný zážitek.

Barboro, vy jste už po semifinále říkala, že se vám splnil sen, hrát na centrálním dvorci. Ale jaké to je, vyhrát teď na centrálním kurtu titul?

BK: Je to úžasné. Myslím, že od chvíle kdy jsme nastoupily na kurt z nás sršelo, že jsme nechtěly prohrát. Povzbuzovaly jsme se a šly jsme do toho aktivně a agresivně. Chtěly jsme soupeřkám ukázat, že je to naše a nenecháme si to proklouznout mezi prsty. Takže jsem ráda, že se nám povedlo zahrát takhle dobře a máme další grandslamový titul.

Ze známých důvodů se letos na Wimbledonu nerozdělovaly body. Bývaly byste už byly kvalifikované na Turnaj mistryň. Jak tohle vnímáte?

BK: Nevadí to. Hlavně že máme ten titul, vezeme si domů poháry a budeme znovu napsané na tabuli, která tu je, a kolem které jsme teď dva týdny procházely a já doufala, že se tam naše jména zase objeví.

Teď jste vyhrály Wimbledon, ale jaké máte další plány? Máte představu, kdy zase spojíte síly a co byste ještě rády dokázaly?

KS: Ještě bychom toho spolu rády dokázaly hodně. Teď nás čeká několik singlových turnajů a pak Amerika. Takový klasický program. Ale teď si užijeme tenhle turnaj a pak se domluvíme víc.

Je US Open velký cíl?

BK: Teď si musíme užít to, že se nám povedlo vyhrát tady. Já tu mám i rodinu. Pak se přesuneme do Budapešti na antuku a pokusíme se uspět i tam, kde se body rozdávají.

Vrátím se k Wimbledonu. Čím to je, že jste se dostaly do takové formy? Neměly jste v zádech moc zápasů a spojily jste se po nějaké době.

KS: Známe se a víme, co od sebe na kurtu očekávat. Navíc se den ode dne snažíme trénovat a zlepšovat. Myslím, že se to na kurtu projevilo, protože hrajeme stabilněji. Ale jinak si myslím, že zápasy na sehrání nepotřebujeme.

Báro, cítíte se stále lépe v zápasech? Protože některé výměny měly i 38 úderů a vy nezkazíte míč.

BK: Určitě se to zlepšuje. Jsem ráda, že po tak dlouhé pauze se nám to povedlo a odehrála jsem víc zápasů. A doufám, že na to navážu v singlu i v deblu. Hlavně jsem ráda, že se pořád zlepšujeme a výsledkově jdeme nahoru.