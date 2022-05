Tenistka Krejčíková chce po zranění lokte stihnout Roland Garros, kde obhajuje double

Zdravotní stav tenistky Barbory Krejčíkové se po únorovém zranění pravého lokte postupně zlepšuje, ale druhá hráčka světového žebříčku stále není schopna přesně určit, kdy se vrátí na kurty. Obhajobu titulů na Roland Garros by ale ráda stihla. Krejčíková to dnes řekla novinářům ve Zlíně, kde převzala sponzorský vůz. Zlín 14:00 9. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Krejčíková | Zdroj: Reuters

„Jdu den po dni. Ve středu budu moudřejší a rozhodnu se, jak to bude dál,“ uvedla šestadvacetiletá rodačka z Brna. Už za třináct dní začne v Paříži druhý grandslam sezony, na němž má Krejčíková obhajovat tituly ve dvouhře i čtyřhře.

Naposledy se představila na kurtech v druhé polovině února v Dauhá. Místo dalších turnajů se musela svěřit do péče lékařů.

„Začala jsem spolupracovat s profesorem Kolářem. Napřed jsme zvolili klidový režim, postupně se přidala léčba proudy. Teď to mám tak, že od pondělka do pátku jsem v Praze, poctivě rehabilituju a přidávám k tomu tréninkové dávky,“ řekla Krejčíková.

Příští pondělí odstartuje antuková generálka na Paříž ve Štrasburku, kde má Krejčíková také obhajovat titul. „Kondičně jsem na tom dobře, dolaďujeme údery a věřím, že tenisově bych to zvládla. Špatně tuhle dlouhou pauzu snáším, ale plusem je, že návrat se už blíží. Ale přesné datum opravdu nedokážu říct,“ zopakovala tenistka.

Dělá vše pro to, aby do Paříže přijela co nejlíp připravená a mohla odehrát jak dvouhru, tak čtyřhru. „Letošní Roland Garros ale neberu jako vrchol, spíš jako začátek mého návratu. Věřím, že vrcholy v této sezoně přijdou,“ dodala.