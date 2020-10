Je to odměna za moje výkony, říká Krejčíková před zápasem s bývalou světovou jedničkou Azarenkovou

Tenistka Barbora Krejčíková zažívá velmi úspěšné období. Díky osmifinále grandslamového Roland Garros prolomila poprvé v kariéře hranici elitní stovky, teď na své pařížské výkony navazuje i na turnaji elitního okruhu WTA v Ostravě, kde v součtu s kvalifikací vyřadila už tři soupeřky - teď naposledy krajanku Terezu Martincovou. Ostrava 7:28 20. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Krejčíková | Zdroj: Profimedia

Tenistka Barbora Krejčíková se díky posledním výkonům výrazně posunula ve světovém žebříčku a to také zvyšuje její šanci potkávat na turnajích mnohem slavnější soupeřky.

„Sebevědomí v tenise je základ a když je člověk na vítězné vlně, tak se zápasy hrají lépe,“ těší Barboru Krejčíkovou, která vyhrála 6 z posledních 7 zápasů.

A připravovat se může na další, konkrétně na utkání s bývalou světovou jedničkou Victorií Azarenkovou.

Bojovnost a agresivní hru dvojnásobné grandslamové šampionky z Melbourne obdivovala už jako juniorka, a stejné je to i teď. Vždyť jednatřicetiletá Běloruska je jednou z nejúspěšnějších tenistek po koronavirové přestávce, na konci léta vyhrála Cincinnati Open v New Yorku a hned na to, na grandslamovém US Open na stejném místě dosáhla na finále.

„Je to jedna z nejlepších hráček, která tady je. Po pauze hrála strašně dobře a myslím, že to pro mě bude další dobrý zápas s top hráčkou,“ popisuje čtyřiadvacetiletá rodačka z Brna.

Bude jich víc

A Krejčíková se může těšit i na to, že zápasy s podobně kvalitními soupeřkami teď mohou v její kariéře přibývat.

Už teď má zaručenou účast v hlavní soutěži příštího grandslamu v Austrálii, v živém žebříčku je nyní v osmé desítce a vidí stále ještě dost prostoru na zlepšení. I díky duelům proti tenistkám, se kterými se dříve neměla šanci moc potkávat.

„Jen tak se můžu zlepšovat, jinak by to asi nešlo. Člověk se zlepšuje jen, když hraje s těmi nejlepšími. Je to odměna za moje výkony a doufám, že se mi bude dařit i dál.“

Přála by si Barbora Krejčíková, zatím jediná Češka, která přešla přes úvodní kolo turnaje v Ostravě. V úterý se o to budou pokoušet Karolína Muchová, Kateřina Siniaková a Barbora Strýcová. Karolína Plíšková je jako turnajová dvojka nasazená do osmifinále.