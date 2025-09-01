Osm odvrácených mečbolů a čtvrtfinále na US Open. ‚Mám radost, bylo to ale náročné,‘ říká Krejčíková
Tenistka Barbora Krejčíková postoupila na US Open do čtvrtfinále dvouhry. Američanku Taylor Townsendovou vyřadila po setech 1:6, 7:6 a 6:3, přičemž v utkání odvrátila celkem osm mečbolů. Po více než tříhodinové bitvě čeká Krejčíkovou další oříšek v podobě druhé Američanky. Se čtvrtou nasazenou Jessicou Pegulaovou bude bojovat o semifinále.
Báro, moc vám gratuluji. Fyzicky to byl náročný zápas, ale mentálně asi ještě více. Jak se cítíte pár desítek minut nebo hodinku po zápase?
Cítím se unavená, hodně unavená. Bylo to náročné, ať už fyzicky, nebo mentálně. Cítím ale určitě obrovskou radost, že se mi to takto povedlo, že jsem to dokázala nějak ubojovat a že jsem se nevzdala za žádného stavu.
Osm mečbolů a dvacetiminutový tiebreak. Někdy trvá 20 minut jeden set, vy jste si střihly takhle dlouhý tiebreak. Co se vám z toho teď vybaví, jaké to bylo? Protože to bylo něco neuvěřitelného.
Víceméně první set trval skoro 20 minut, takže byl asi stejně dlouhý jako ten tiebreak. Musím říct, že si z toho moc nepamatuji. Od stavu 1:3 jsem se začala postupně dostávat do své zóny.
Od toho momentu už jsem jela, nic jsem neřešila a prostě jsem hrála bod po bodu. Věděla jsem, že tam jsou mečboly, ale říkala jsem si, že když to nevyjde, tak je to pořád jenom tenis a život jde dál. Snažila jsem se na to nahlížet s vyzrálejší perspektivou.
Pamatujete si váš bekhendový volej z půlky kurtu, zády k síti a po čáře?
To ani nevím, jak jsem tam dostala. Vím jen, jak to letělo. Říkala jsem si, jestli to tam padne, nebo nepadne, ale hlavně ať to odehraju. Byl to strašně těžký volej a zvládla jsem ho. Padlo to do kurtu a hrálo se dál.
Náročný první set
Věřila jste po tiebreaku, že už to půjde? Že už jste se dostala do své zóny? Přeci jen soupeřka začala občas taky trochu chybovat, protože v prvním setu to nedělala skoro vůbec.
První set byl strašný. Bylo hrozně nepříjemné, jak hrála. Vůbec nekazila, servírovala pořád první servis a vůbec se nehrálo. Returny mi hrála, chodila na síť, měnila rytmus, neměla jsem se čeho chytnout. Nakonec se to potom podařilo a třetí set jsem brala jako nový začátek. Tam se mohlo stát cokoliv a možná jsem byla trošičku víc na koni. To ale nikdy neznamená, že hráč vyhraje. Musela jsem si to prostě vybojovat sama.
Po čtyřech letech ve čtvrtfinále. Nevím, jestli jste si toho všimla, ale ke konci jeden fanoušek opravdu hodně křičel, seděl přímo za Jiřím Novákem. Pomohlo to, nebo vás to spíše vyrušilo?
Pomohlo to. Pomohli mi všichni lidé, kteří mi fandili a řvali na mě. Slyšela jsem i nějaké Čechy. Jsem za to určitě ráda. Rozhodně to neudělalo žádnou škodu. Musím říct, že mi pomohl hlavně můj tým, pořád mě povzbuzoval i přesto, že to nešlo.
Jirka byl pořád strašně pozitivní a říkal mi, že mám pořád hrát a bojovat. Já mu na to řekla, že si připadám jako rekreant, vůbec mi to nehrálo a ten zápas strašně rychle utíkal. Ptala jsem se, co mám dělat a on byl pořád pozitivní a říkal, že to nevadí a že se chytnu. Byl opravdu hodně pozitivní, takže to bylo super. Jsem moc ráda, že tam byl a že mám teď fajn tým, se kterým mám hodně, hodně srandy.