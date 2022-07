‚Hrozně jsem se těšila, až začnu hrát.‘ Krejčíková myslí pozitivně, na Wimbledonu se těší na čtyřhru

Ve 3. kole wimbledonského turnaje neuspěla po Petře Kvitové ani Barbora Krejčíková, která podlehla ve vyrovnaném duelu Australance Alje Tomljanovićové.

A starosti měla ještě těsně před tím, než zápas na kurtu začal. „Tam je normálně díra a nevím od čeho,“ divila se Krejčíková.

Rýha či díra u základní čáry na kurtu číslo 12, na kterou česká tenistka před zápasem upozorňovala rozhodčího, nakonec žádnou nepříjemnost tenistkám nezpůsobila.

Nebyl to rozhodně důvod, na který by česká tenistka svou porážku sváděla. Sešlo se toho víc po velmi vydařené úvodní sadě, kterou vyhrála hladce 6:2.

„Začala se zlepšovat, loni tady byla ve čtvrtfinále, je to dobrá hráčka a já začala dělat víc chyb. Je to těžký los, přitom jsem jednu čtvrtfinalistku porazila a u druhé jsem k tomu měla taky blízko,“ narážela na Radiožurnálu Krejčíková i na těžší los, protože už v brzké fázi turnaje narazila na dvě loňské čtvrtfinalistky Wimbledonu Švýcarku Viktorii Golubićovou a teď Australanku Tomljanovićovou.

Ale zklamaná není. Těší ji, že zase může hrát tenis, což čtvrt roku nemohla kvůli zraněnému lokti.

Pozitivní myšlení

A když se jako obhájkyně titulu nedávno vracela v Paříži na Roland Garros, v singlu vypadla v prvním kole a z deblu se musela kvůli covidu odhlásit.

„Vidím teď věci víc pozitivně než v Paříži, tam to bylo docela těžké. Bylo to dobré, s každým zápasem se zlepšuji, pokračuji ve čtyřhře, na tu se těším. Po Wimbledonu plánuji další turnaje,“ je teď Barbora Krejčíková natěšená na závěr travnatého grandslamu v ženském deblu a pak i na zbytek sezóny, ze které toho zatím moc neodehrála.

Takže to plánuje dohnat a alespoň na větších turnajích chce kombinovat i dál obě soutěže, dvouhru i čtyřhru.

„Já jsem se hrozně těšila, až začnu hrát, a pořád jsem vyhlížela, kdy to přijde a kdy už to bude dobré. Pořád se to odkládalo, takže se těším, že už je to dobrý,“ zavzpomínala na zravotní trable Krejčíková.

Pokud jde o singlový plán, čekají Barboru Krejčíkovou dva antukové turnaje a pak - na konci července - domácí akce na betonu v pražské Stromovce, kde loni triumfovala.

„Praha, to je takový polodomov. Těším se na fanoušky i na známí, co se přijdou podívat,“

těší se už dopředu Barbora Krejčíková.