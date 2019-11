Žádné ukvapené závěry nedělám, hlásí světová tenisová dvojka Plíšková po úspěšné sezoně

Hodně vysoko jsou nejlepší české tenistky ve světovém žebříčku a už tam také až do konce roku zůstanou. Barbora Strýcová na pozici jedničky v deblu a Karolína Plíšková jako dvojka mezi singlistkami. Obě zmíněné hráčky mají za sebou nejúspěšnější sezóny, a obě budou během krátkého volna přemýšlet o důležitých krocích kariéry. Londýn 9:56 4. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Karolína Plíšková | Zdroj: Reuters

Sedmadvacetiletá Karolína Plíšková nikdy nebyla na konci roku světovou dvojkou, až teď, i španělská trenérka Conchita Martínezová ale ví, že zatím nejlepší sezóně chyběl výjimečný výsledek na grandslamovém turnaji, a právě úspěchu na největších akcích chce nejlepší česká singlistka plány podřídit.

„Je ohromně vyrovnaná. Nejvíce se jí povedl grandslam v Austrálii, kde byla v semifinále. Je jasné, že bychom si přály lepší výsledky i na těch ostatních velkých turnajích. Alespoň to můžeme mít jako dobrý cíl pro příští rok,“ myslí si trenérka Plíškové.

„I kdybych měla obětovat některé turnaje pro zkoušku, něčeho a měla bych vypadnout z elitní desítky, tak to chci zkusit,“ prozradila Plíšková, která se v nejbližších dnech rozhodne, s jakým trenérským týmem chce nejvyšší mety dobývat.

„Během dalších pár dní to nějak vyřešíme, ale žádné ukvapené závěry určitě nedělám,“ dodala aktuální světová dvojka.

Třiatřicetiletá Barbora Strýcová tak vysoké cíle nemá, ale také ona bude během dovolené řešit zásadní otázky, které se týkají její sportovní budoucnosti. Konec kariéry, o kterém několikrát mluvila, ještě neoznámila, naopak, řekla, že minimálně na úvodní grandslam nového roku do Austrálie poletí. A pak uvidí, co bude dál.

Moc dopředu se nedívá, ale některé věci musí promyslet včas, kdyby se chtěla v létě zúčastnit i olympijských her, potřebovala by se vrátit do fedcupového týmu.

„Jsou to taková rozhodnutí, které ještě v hlavě nemám. Nejdřív jsem se rozhodla, že do Austrálie pojedu, potom se budu rozhodovat, jestli chci dát sama sobě šanci hrát Fed Cup, nebo olympiádu. To si budu musel ale rozhodnout brzy, protože Fed Cup už je v dubnu,“ řekla na konci výjimečné sezóny Strýcová.

WTA dvouhra (ženy) | 45. týden 2019 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Ashleigh Bartyová Austrálie 15 7851 2. Karolína Plíšková Česká rep. 19 5940 3. Naomi Ósakaová Japonsko 17 5496 4. Simona Halepová Rumunsko 17 5462 5. Bianca Vanessa Andreescuová Kanada 15 5192 6. Elina Svitolinová Ukrajina 22 5075 7. Petra Kvitová Česká rep. 17 4776 8. Belinda Bencicová Švýcarsko 25 4745 9. Kiki Bertensová Nizozemsko 27 4245 10. Serena Williamsová USA 10 3935