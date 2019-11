Tenistka Strýcová po životní sezoně překvapila fanoušky. Ukončila spolupráci s trenérem Kotyzou

Česká tenistka Barbora Strýcová oznámila svým fanouškům zásadní změnu. Po úspěšné sezoně se rozhodla ukončit spolupráci s trenérem Davidem Kotyzou, který ji vedl poslední dva roky. Aktuálně nejlepší deblistka na světě to napsala na sociálních sítích. Praha 12:07 19. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Strýcová na Turnaji mistryň s Sie Šu-wej. | Foto: Aly Song | Zdroj: Reuters

Třiatřicetiletá Strýcová na svém instagramu uvedla, že se na rozchodu s trenérem dohodli po Turnaji mistryň.

„Milí fanoušci, mám pro vás zprávu z mého týmu. Po dvou úžasných sezonách jsme se po finále na Turnaji mistryň naposled objali s Davidem Kotyzou jako hráčka a trenér. Rozhodli jsme se ukončit spolupráci,“ napsala Strýcová o trenérovi.

„David je jeden z nejlepších trenérů v Česku, a protože se můj tenisový důchod přibližuje, přišlo mi trošku sobecký ho držet u sebe za každou cenu,“ uvedla tenistka.

Kotyza v minulosti vedl například Petru Kvitovou, Karolínu Plíškovou či Dánku Caroline Wozniackou.

Strýcová získala v letošní sezoně se svojí tchajwanskou parťačkou Sie Šu-wej wimbledonský titul ve čtyřhře a ve dvouhře si v All England Clubu zahrála semifinále. Na závěr svého statusu nezapomněla Kotyzovi poděkovat za rady a trpělivost, kterou s ní během dvouletého působení měl.

„Davide, díky za tvrdou práci, za všechny rady a za tvoji trpělivost. Byla to jízda, bylo to nahoru a dolů a bylo to skvělý!“