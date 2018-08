‚Největší turnaje na body i na prachy.‘ Barboře Strýcové se letos mimořádně daří na grandslamech

„Grandslamy jsou pro mě nejdůležitější a tenhle rok na nich hraju nejlíp,“ těšilo Barboru Strýcovou pro Radiožurnál po postupu do třetího kola US Open a celkově desátém grandslamové vítězství v roce.

Suverénní Strýcová hladce prošla do 3. kola US Open, postupuje i Plíšková Číst článek

Na běžných turnajích, kterých je přitom v sezóně mnohem víc, vyhrála zatím jen devět zápasů, takže na nich zdaleka není tak úspěšná.

A bilanci by neměnila, vždyť je mnohem víc tenistek, které to mají obráceně. „Svým způsobem mi to dává sebevědomí, že se dokážu zavřít do sebe uhrát na grandslamech výsledky,“ svěřuje se Strýcová.

Prorazit na těch nejprestižnějších akcích se letos zatím nedařilo Petře Kvitové, potíže s tím až do předloňského roku měla Karolína Plíšková. „Někdo s tím bojuje, grandslamy jsou trošičku jiné, bavili jsme se o tom spoustukrát, že jsem měla psychický blok,“ přiznala Karolína Plíšková jediná Češka, která má letos na grandslamech zatím víc singlových vítězství než Strýcová.

Ale Strýcová je i tak moc spokojená. Vždyť třeba na Roland Garros i sem do New Yorku dorazila s nepříjemnými sériemi porážek z předchozích turnajů.

16 milionů hrubého

„Ukazuje mi to, že se dokážu připravit, i psychicky. Je to velký nápor a pro mě jsou nejdůležitější. Jsou to největší turnaje jak na body, tak na prachy,“ je upřímná Barbora Strýcová.

Na Australian Open a Roland Garros došla do osmifinále, ve Wimbledonu do třetího kola jako teď v New Yorku, kde ještě může umístění vylepšovat. V přepočtu si v ženské dvouhře grandslamu letos zatím vydělala na odměnách přes šestnáct milionů korun hrubého. Ale na peníze prý nikdy na kurtu nemyslela.

„Nikdy jsem na to nemyslela. Samozřejmě, když si pak jdu pro ten papír, tak to vidím, ale nikdy se nekoukám, za kolik hraju,“ říká Barbora Strýcová ve své nejúspěšnější grandslamové sezoně.

Focus!! @usopen Příspěvek sdílený Barbora Strycova (@barborastrycova), Srp 29, 2018 v 12:09 PDT