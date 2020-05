Jsou to úryvky, které ukáží, co mi pomohlo, říká Strýcová o svém příběhu pro tenisový webový projekt

Stále populárnější je rok a čtvrt starý projekt Američana Noaha Rubina „Behind The Racquet“, ve kterém se tenisté svěřují se svými vnitřními pocity a často neznámými osobními příběhy. Od svého začátku v něm promluvily desítky současných či bývalých profesionálů nebo trenérů, a právě teď v době koronavirové pandemie příspěvků hodně přibývá. Od chvíle, kdy se zastavily turnaje, se seznam rozrostl už o dvacet jmen a tváří. Praha 18:52 3. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Barbora Strýcová | Foto: Andrew Couldridge | Zdroj: Reuters

Asi už jste na sociálních sítích viděli obrázek tenisty, který se na vás dívá skrz výplet svého sportovního náčiní. Takto za raketou vypráví svůj příběh třeba i Barbora Strýcová, která je jedním z dvaceti hráčů, kteří se otevřeli během koronavirové přestávky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jeden z příběhů projektu Behind The Racquet patří i Barboře Strýcové. Více v příspěvku Jaroslava Plašila

Jak přiznala při nedávném natáčení Olympijského podcastu Radiožurnálu, na svou autobiografii by si ani po kariéře netroufla, jsou totiž věci, které by zveřejnit nechtěla nebo nedokázala. Ale svěřit se s některými důležitými životními pocity, jak jí to nabízí právě projekt Behind The Rackquet, ji přijde sympatické.

„Otevřela jsem se tam třeba i v tom, jak nás vedli trenéři, když jsem byla malá a pak jsem mluvila i o tátovi, který byl zraněný,“ naráží Barbora Strýcová na pasáž věnovanou svému otci, který se dokázal po nějakém čase oproti původním prognózám postavit na nohy po těžké pracovní nehodě.

A přiznává, že právě jeho odhodlání nevzdat se, ji motivuje po celý život. „Jsou to takové úryvky z toho, co si myslím, že by lidi mohlo ovlivnit a které také mohou ukázat, co mně motivovalo a pomohlo mi, když jsem byla ve špatných momentech.

Ostatně to byl zřejmě jeden z hlavních důvodů vzniku projektu, tedy připomenout, mladým a začínajícím profesionálům, že tenis nejsou jen hezké hotely a cestování, ale že je to také řada nepříjemných zážitků a překážek ke zdolání.

Plíšková, Nadal nebo Murray. Tenisté hrají virtuální turnaj v Madridu a pomáhají kolegům Číst článek

Například bývalý úspěšný španělský tenista Tommy Robredo mluvil o trápení kvůli rozvodu rodičů. Se svými některými těžkostmi a pocity se po Barboře Strýcové svěřily například Švýcarka se slovenskými kořeny Belinda Bencicová nebo Belgičanka Elise Mertensová.

Napsledy vylíčil svůj příběh pro Behind The Racquet jedenáctý hráč světa, Ital Fabio Fognini nebo loňská semifinalistka Australian Open, Američanka Danielle Collinsová. Jejího krajana, zmíněného Noaha Rubina, který projekt založil, zařadil nedávno francouzský sportovní deník L´Équipe mezi dvacítku osob, které jistým způsobem ovlivnily světový tenis.