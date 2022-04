Muchová naskočila rovnou do klíčové čtyřhry. ‚Je příjemné, když nás ženou diváci,‘ pochvalovala si

České tenistky si také v této sezoně zahrají finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové. Postoupily do něj po výhře nad Velkou Británií 3:2 na zápasy, díky vítězství v rozhodující čtyřhře. Kapitán Petr Pála do ní na pražské Štvanici postavil Markétu Vondroušovou, která před uspěla ve dvou singlových duelech, a Karolínu Muchovou, která se po loňských potížích s břišním svalem pokouší o návrat. Praha 19:17 16. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České tenisky po postupu. Zleva Marie Bouzková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Tereza Martincová, Linda Fruhvirtová a kapitán Petr Pála. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Karolíno, jaké to pro vás bylo? Sezona se vyvíjí všelijak, pokoušíte se vrátit a teď hned naskočíte do rozhodujícího zápasu...

Karolína Muchová: Je to takové nahoru dolů. Kapitán mi dal důvěru. Věřily jsme si, že jsme silný tým, takže na nás vsadil. Zvládly jsme to dobře.

Markéto, jaké bylo jít znovu na kurt? Možná jste už tajně doufala, že budete mít klid.

Markéta Vondroušová: Obě jsme asi tajně doufaly, že už k těmhle nervům nedojde, ale zase bylo hezké stát s Kájou po dlouhé době na kurtě. A ještě si vyhrát a takhle si to užít. Ale musely jsme s tím počítat, já chtěla prostě jít do deblu, kdyby na něj došlo. Jsem ráda, že jsem takhle holkám pomohla.

Pomohla jste ke třem bodům, to se myslím povedlo málokomu. Je to známka, že se cítíte ve velké pohodě?

M.V.: Singly byly skvělé a dobře jsem se cítila i v deblu, i když byla zase větší zima. Jsem moc ráda, jak mi tenhle týden vyšel.

Karolíno, jak moc vám pomáhalo, že hrajete doma?

K.M.: Je příjemné, když nás ženou diváci. Měla jsem tu mamku a pár přátel, takže je to hezké. Celkově to pro nás bylo hodně hlasité a to vždycky pomůže.

Jak se bude s tímto úspěšným víkendem hrát dál?

K.M.: Jsem strašně ráda, že jsme se dostaly do finále a těším se na to, i když je to asi za půl roku. Každá výhra je dobrá pro sebevědomí. Budu se to snažit přenést do turnajů.

Jedete ještě na nějaký?

K.M.: Vidím to asi zase až na Austrálii... Ne, dělám si legraci. Pojedu teď do Madridu a do Říma. Dobře se připravím a pokusím se z toho vytěžit co nejvíc.