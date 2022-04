Vytáhla jsem i dlouhý rukáv a to je co říct, usmívala se Vondroušová po výhře v chladném počasí

České tenistky musí bojovat o postup do finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové bojovat v závěrečné čtyřhře. Teď je totiž stav jejich utkání s Velkou Británií 2:2 na zápasy. Linda Fruhvirtová podlehla Dartové, předtím se blýskla Markéta Vondroušová - ta porazila loňskou vítězku US Open Raducanuovou dvakrát 6:1. Praha 17:06 16. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Jak byste váš zákaz okomentovala?

Z mé strany to bylo dobré. Byl tam výpadek akorát jeden gem, kdy jsem byla taková nesoustředěná, když ona dělala asi trošku scénky. Ale něco ji asi samozřejmě bolelo. Bylo těžké se soustředit, ale pak bylo důležité, že jsem udržela gem na 3:1. Bylo důležité zůstat ve své hlavě a soustředit se.

Co vám pomáhalo, abyste hlavou zůstávala jen na své straně kurtu? Ona za některými míčky ani nešla, pak vypálila neuvěřitelnou ránu po čáře...

Čekala jsem, že to pak začne pálit, protože jí už nic jiného nezbývalo. Člověk si uleví na lavičce, ale musí zůstat v zápase. Už jsem něco odehrála, takže vím, že holky do toho pak začnou pálit a může se stát cokoliv. Soustředila jsem se na to, abych toho co nejvíc vracela a hodně běhala, když ona nemohla. Pak jsem dostala docela hodně bodů, když jsem zahrála míček, kam ona už neběžela.

Dneska se zdálo, že je zima i na Markétu Vondroušovou. Dala jste si i tričko s dlouhými rukávy. Jaké to bylo?

Rozehrávala jsem se i v mikině, fakt byla strašná kosa, už když jsme jeli z hotelu. Měla jsem hrozně zmrzlé nohy. I když se člověk hýbe, tak nohy se moc nezahřívají. Vytáhla jsem i dlouhý rukáv a to je co říct, protože v tom hraju nerada.

Chtělo se vám zpátky, když si Emma Raducanuová vzala přestávku na ošetření a šly jste obě do šatny?

Počítala jsem s tím, že ještě bude hrát. Kdyby to bylo tak hrozné, tak to nedohraje. Ani nevím, co měla, ale trvalo to docela dlouho, tak jsem si říkala, že nebudu sedět venku, kde byla strašná zima. Bylo to v pohodě.

Naladěná výhrami teď můžete jít dál. Co vás teď čeká?

Teď jedu do Stuttgartu, kde se hraje od pondělí, tak doufám, že mi dají start v úterý. Pak je Madrid, Řím a Štrasburk a Paříž. Stuttgart je takový specifický tou svojí antukou, ale jinak se na antukovou část sezony moc těším.

Kdo s vámi vyrazí? Teď vám tu pomáhal jako trenér pan Hřebec, občas pomáhá Tereza Martincová. Tak kdo to bude tentokrát?

Teďka jedu do Stuttgartu s nevlastním tátou, nějak to sfoukneme. A pak vymyslíme, co bude dál. Od Dubaje jsem sama a naučila jsem se soustředit se sama na sobě. Teď si i užívám, že jsem se mohla sama se sebou poprat.