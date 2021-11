Premiérový titul v Billie Jean Cupu vybojovaly tenistky Ruska, ve finále porazily Švýcarky

V první utkání si Darja Kasatkinová poradila s Jil Teichmannovou 6:2, 6:4. Vítězný bod přidala Ljudmila Samsonovová, náhradnice za původně nominovanou Anastasiji Pavljučenkovovou, která nenastoupila kvůli zranění kolena, výhrou 3:6, 6:3 a 6:4 na Belindou Bencicovou.

„Je to pro nás historická výhra, na kterou jsme dlouho čekaly. Jsem pyšný na hráčky, jak to zvládly, jsou to hrdinky. Tvořily opravdový tým, jsou kamarádky,“ řekl Igor Andrejev, ruský kapitán od roku 2018, pod jehož vedením Rusky od sezony 2019 vyhrály už podeváté v řadě.

Rusky se dostaly do finále poprvé od roku 2015, kdy ve starém modelu soutěže podlehly s Marií Šarapovovou právě v O2 areně českým tenistkám 2:3 po čtyřhře. Triumfem navázaly na vítězství z roku 2008, kdy završily svoji úspěšnou sérii čtyř vavřínů v pěti letech.

Finále rozjela skvěle Kasatkinová, která vedla nad Teichmannovou v prvním setu 5:0. Ve druhé sadě šla rovněž první do brejku, Švýcarka sice srovnala na 4:4, ale zbylé dvě hry získala Kasatkinová. „Získala jsem první bod, na to budu vždycky vzpomínat. Začátek byl hodně důležitý, dobře se mi podařilo zkrotit nervy,“ řekla 28. hráčka světa Kasatkinová.

Ve druhé dvouhře nastoupila hrdinka se ze semifinále Samsonovová. A její nasazení za Pavljučenkovovou vypadá i jako taktický tah. Dvaadvacetiletá Samsonovová totiž letos Bencicovou dvakrát na turnajích WTA porazila a dokázala Švýcarku zdolat i do třetice.

„Jsem plná emocí, cítím mrazení a jsem neuvěřitelně šťastná. Byl to úžasný boj, hodně nervózní a bylo to víc než tenis,“ řekla Ruska po bitvě dlouhé dvě hodiny a 22 minut.

Samsonovová šla v každém setu první do brejku. Bencicová s podporou asi čtyř tisíc fanoušků dokázala úvodní sadu otočit, ve druhé a třetí ale uspěla riskantně hrající soupeřka. Ruska dala v utkání 30 vítězných míčů (24 z forhendu) a udělala 49 nevynucených chyb.

Rusky se s pěti tituly dotáhly na čtvrtém místě historický tabulek na Španělky. S osmnácti tituly jsou nejlepší Američanky. Češky, které v letošním novém modelu soutěže dříve zvané Fed Cupu nepustily ze skupiny D Švýcarky, vyhrály jedenáctkrát a Australanky sedmkrát.

Mistrovství světa družstev žen se mělo původně hrát loni i letos v Budapešti, ale kvůli koronaviru se toho maďarská metropole vzdala. Česku pořadatelství převzalo na poslední chvíli i díky podpoře končící vlády, která akci přiřkla 65 milionů korun z rozpočtové rezervy.

Celková dotace akce Mezinárodní tenisové federace ITF letos dosáhla 10,4 milionu dolarů - 6,8 milionu se rozdělilo mezi hráčky a 3,6 milionů mezi národní asociace.

Pohár Billie Jean Kingové, tenisové mistrovství světa ženských družstev v Praze:

Finále:

Rusko - Švýcarsko 2:0

Kasatkinová - Teichmannová 6:2, 6:4, Samsonovová - Bencicová 3:6, 6:3, 6:4.