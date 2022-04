Má tyhle zápasy ráda a dokáže je zvládnout, říká kapitán Pála o české jedničce Vondroušové

České tenistky hrají s Velkou Británií o postup do finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové a po úvodním dni je stav kvalifikačního zápasu nerozhodný 1:1. Body pro své výběry zařídily v Praze na Štvanici obě týmové jedničky, Emma Raducanová a také Markéta Vondroušová, která si připsala už šestou fedcupovou výhru. Praha 9:22 16. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Když má na sobě modrý dres s vlajkou a k tomu červenou sukénku, zřejmě to ještě něco Markétě Vondroušové přidá. Takto oblečená získala stříbrnou olympijskou medaili v Tokiu, ve Fed Cupu či nově v Poháru Billie Jean Kingové vyhrává jeden zápas za druhým. Ztratila jenom ten první, když v Tampě, to jí bylo 17 let, debutovala a na druhé straně tenkrát stála obrovitá domácí hvězda Vandewegheová.

„Tam to bylo na mě ostré. Hrály jsme v Americe a bylo to těžké. Po zápase jsem byla docela smutná, protože to byla premiéra a prohrála jsem,“ vzpomíná pro Radiožurnál Vondroušová na svůj první fedcupový zápas.

Do Tampy tehdy dorazila krátce po svém premiérovém titulu na okruhu WTA, který vybojovala v hale ve švýcarském Bielu. A hned ve druhém utkání na šedozelené antuce proti další Američance Davisové už uspěla. A tím také nastartovala svou sérii vítězství v Poháru Billie Jean Kingové.

„Potom jsem si docela spravila chuť. Musím říct, že mám odmala ráda tyhle soutěže, takže si to užívám. Moc často nezažíváme, že jsme takhle v týmu, takže je to super. Přeju si, abych pomohla holkám co nejvíc,“ říká česká jednička.

V baráži proti Kanadě v Prostějově v roce 2019 neztratila ve dvou zápasech ani set, stejně suverénně zvládla i loni na podzim při finálovém turnaji v Praze těžší zápasy s Němkou Petkovićovou i Švýcarkou Golubićovou.

„To byla taková moje premiéra v O2 areně, byla jsem strašně nervózní, ale zvládla jsem to dobře. Myslím, že to mi taky pomůže,“ vypráví Markéta Vondroušová, která si v národních barvách věděla rady i tentokrát.

Sice hned na úvod utkání s Britkou Dartovou ztratila úvodní servisovou hru, pak zahnaná do kouta uklouzla, ale díky nečekané chybě soupeřky situaci ustála a vyhrála 12 gemů v řadě. A kapitánovi Petru Pálovi znovu předvedla, jak spolehlivou tenistkou dokáže v reprezentačním dresu být.

„Má tyhle zápasy ráda a dokáže je zvládnout. Na papíře je to jedna věc, ale přijít tam a vyhrát 6:1 a 6:0 je věc druhá. Jsem rád, že to dokázala takhle zvládnout,“ věří Petr Pála, že bude vítězná série Markéty Vondroušové pokračovat i po souboji týmových jedniček, po utkání s Britkou Raducanovou, které začne v 11.30 dopoledne.