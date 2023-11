Turnaj si užívám a ještě nějaké síly určitě najdu, říká Vondroušová po výhře nad Američankami

České tenistky čeká odpolední semifinále Poháru Billie Jean Kingové proti Kanadě. Prošly do něj díky vítězství v posledním utkání skupiny A nad Spojenými státy 2:1 na zápasy. Rozhodující bod zařídily deblistky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková, důležitou výhru před tím vybojovala Markéta Vondroušová, pro kterou šlo o první zápas ve španělské Seville po příletu z Turnaje mistryň. Vondroušová porazila Sofiu Keninovou dvakrát 6:1. Sevilla 8:12 11. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová v zápase proti Američankám zařídila českému týmu důležitý vyrovnávací bod | Zdroj: Marcelo Del Pozo/ Reuters

Jak jste vnímala situaci, když jste šla na kurt za stavu 0:1 na zápasy z českého pohledu?

Nebyla jsem tolik nervózní, ale člověk před utkáním myslí na to, že je to 0:1. Když bych prohrála, tak už je konec. V zápase na to ale tolik nemyslím. Podpora fanoušků, kteří jsou tady s námi, je neskutečná. Je to vždy za odměnu tady hrát.

Dlouho jste tady trénovala a připravovala se. Jak jste se cítila v ostrém zápase?

Trénovala jsem docela hodně. I před zápasy jsem chtěla hrát co nejvíc na body, abych si to zkusila. Tréninky jsou prostě jiné než zápas. Jet lag trochu byl po příletu, v úterý jsem se rozhodla ještě počkat, ale holky to zvládly skvěle. Byla to dobrá volba a i po pár prohrách v Mexiku jsem se cítila dobře. Tady se mi zápas povedl dobře.

Kolik sil vám nyní na konci sezony zbývá?

Rok je dlouhý, ale na tenhle turnaj ještě síly najdu. Je to úplně jiné ve srovnání s klasickými turnaji. Užívám si to tu hodně.