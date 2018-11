Vyhrála 12 grandslamových titulů i ‚bitvu pohlaví‘. Billie Jean Kingová slaví 75. narozeniny

75. narozeniny ve čtvrtek slaví jedna z největších tenisových legend. Američanka Billie Jean Kingová vyhrála skoro čtyři desítky grandslamových trofejí, ale její dost možná nejslavnější vítězství bylo exhibiční. Bojovnice za rovnost mužů a žen a také první předsedkyně ženské tenisové asociace WTA porazila v tzv. bitvě pohlaví Američana Bobbyho Riggse. New York 20:08 22. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalá světová jednička Billie Jean Kingová. | Foto: Wong Maye-E | Zdroj: AP

Tehdy devětadvacetiletou tenistku s velkými kulatými brýlemi přinesli na hřiště svalnatí a polonazí muži na dřevěném piedestalu jako Kleopatru.

Dvanáct grandslamových titulů i boj proti sexismu. Billie Jean Kingová slaví 75. narozeniny

„Promotér exhibice se mě ptal: ‚Nebude Vám jako feministce vadit takový nástup?‘ Já vytřeštila oči a řekla: ‚Vůbec ne, bude to zábava, líbí se mi to‘,“ vzpomíná Kingová.

Soupeře Kingové, pětapadesátiletého několikanásobného wimbledonského šampiona 30. let, přivezla mladá děvčata na zlaté rikše. Na sobě měl bundu s nápisem Sladký taťka, kterou jen dokresloval to, co předtím říkal na tiskové konferenci, tedy že žena patří do postele a kuchyně, přesně v tomhle pořadí, ale rozhodně ne do arény, aby soupeřila s mužem.

Na kurtu v Houstonu si vyměnili dary. Kingová dostala gigantické lízátko, Riggs kvičícího čuníka. A pak Billie Jean Kingová vyhrála proti Bobbymu Riggsovi všechny tři sety - poprvé a naposledy se tak v exhibičním tenisovém utkání mezi profesionály stalo, že žena porazila muže.

„Doufám, že jsem dodala odvahu mým následovnicím a pomohla dalším generacím, aby měly lepší život. Bojovala jsem za to, aby nemusely jen snít,“ přiznala v rozhovoru pro televizi ABC Kingová, která se i dnes v 75 letech v tenisovém světě stále pohybuje.