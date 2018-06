Boris Becker chtěl uniknout osobnímu bankrotu přes diplomatický pas, ten je ale prý falešný

„Je to něco, čím se mohu chlubit svým dětem. Až se budou ptát, kdo je nejhustším držitelem světového rekordu, řeknu já přece,“ vypráví v Guinnessově knize rekordů historicky nejmladší vítěz tenisového Wimbledonu Boris Becker.

Šestinásobný grandslamový šampión se ale určitě nebude chtít před svými potomky chlubit tím, co následovalo po úspěšné hráčské kariéře. Na bývalou světovou jedničku byl vloni vyhlášen bankrot. Insolvenční řízení se nyní Becker pokusil odvrátit diplomatickou imunitou.

„Jedno s druhým samozřejmě vůbec nesouvisí. Skutečně jsem v dubnu byl jmenován zvláštním atašé Středoafrické republiky pro sport, kulturu a humanitarní záležitostí. Cítím se poctěn tímto důležitým úkolem,“ uvedl Boris Becker v rozhovoru pro Top Magazin Frankfurt.

Ministerstvo zahraničí Středoafrické republiky pro německý list Die Welt ale odmítlo, že by Becker měl diplomatický status. Sériové číslo Beckerova pasu má navíc patřit k dokumentům, jež byly v roce 2014 nevyplněné ukradeny.

„Pas jsem obdržel v dubnu v Bruselu osobně od pana velvyslance. Víc k tomu nemůžu říct. Sám jsem ještě ve Středoafrické republice nebyl, protože jsem byl v posledních týdnech dost zaneprázdněn jinými věcmi, třeba tenisem,“ prohlásil Becker.

Pokud by jeho diplomatický pas opravdu nebyl pravý, šlo by o padělání a pozměňování veřejné listiny.

„Když se někdo takovým dokladem prokáže, tak je na dalším posuzování a zkoumání, zda se ten člověk podílel na padělání dokladu, nebo zda ho pouze předložil. V každém případě je to trestný čin,“ vysvětluje Radiožurnálu mluvčí Policie České republiky Kateřina Rendlová.

Podle ní by v Česku záleželo na tom, zda by se jednalo o český doklad a jestli ho předložil Čech nebo cizinec.

„Sazby jsou od jednoho do tří let. U cizinců navíc bývá součástí trestu vyhoštění ze země,“ diplomatická imunita tedy Beckera před finančními problémy nezachrání. Naopak by mu mohla ještě přinést další problémy.