Ani na potřetí. Vondroušová prohrála i s Gauffovou a končí na Turnaji mistryň bez výhry

Česká tenistka Markéta Vondroušová do semifinále Turnaje mistryň nepostoupila. Wimbledonská šampionka prohrála v mexickém Cancúnu i svůj třetí zápas, světové trojce Američance Cori Gauffové podlehla 7:5, 6:7, 3:6. Při premiéře v prestižní soutěži tak obsadila ve čtyřčlenné skupině Chetumal poslední místo. Gauffová prošla do vyřazovací fáze z druhé příčky. Cancún (Mexiko) 7:00 4. 11. 2023 (Aktualizováno: 7:37 4. 11. 2023)

Skupinu vyhrála světová dvojka Polka Iga Šwiateková, která porazila i v závěrečném duelu skupiny Tunisanku Uns Džábirovou 6:1, 6:2 a dál neztratila ani set. Vítězka letošního Roland Garros Šwiateková vyzve v semifinále světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou, Gauffová se utká se svou krajankou Jessicou Pegulaovou.

Čtyřiadvacetiletá Vondroušová měla před závěrečným duelem jen teoretickou šanci na postup. K zachování naděje musela zvítězit 2:0 na sety a doufat, že stejným poměrem uspěje i Šwiateková proti Džábirové.

Vondroušová se ujala ve třikrát deštěm přerušeném zápase vedení a po obratu ve druhém setu servírovala za stavu 6:5 na vítězství. Nadějný vývoj ale nedotáhla, sadu poté ztratila ve zkrácené hře a neuspěla ani ve třetím setu. Gauffová zvítězila i přes 17 dvojchyb.

„Byl to asi nejlepší zápas, jaký jsem tu odehrála. A to i při těch podmínkách, jaké tu byly,“ řekla Radiožurnálu Sport Vondroušová. „Jsem ráda, že jsem se cítila lépe. Předtím jsem moc nehrála, takže ty zápasy byly v tomhle všeljaké. Podávala jsem i na vyhru, takže alespoň setík,“ doplnila sokolovská rodačka.

Dobré soupeřky

„Celkově to byl těžký turnaj, ale je dobré neztrácet hlavu. Byly to tři porážky, ale s holkami, které jsou v top desítce, takže to není tak katastrofální. Dnes to byl dobrý zápas. Na to, co se tu dělo s větrem a deštěm, jsem to zvládla docela dobře,“ uvedla Vondroušová.

První set se nesl ve znamení ztracených servisů a dvou přerušení. Poprvé déšť vyhnal hráčky z kurtu za stavu 1:0 pro Vondroušovou, podruhé byl duel pozastaven za stavu 5:5. Po druhém návratu získala česká tenistka další brejk a set doservírovala ve větrných podmínkách do konce. Vondroušová vyhrála sadu poprvé na turnaji.

Ve druhém setu Češka získala po dalším prolomeném servisu soupeřky vedení 1:0, Gauffová ale vývoj otočila. Po třetím gamu byl zápas znovu přerušen kvůli dešti. Návrat na kurty tentokrát vyšel lépe Gauffové, která získala ihned brejk a později utekla do vedení 5:2.

Devatenáctileté Američance ale stejně jako v předchozím zápase se Šwiatekovou nevyšel závěr. Vondroušová ji nepustila k jedinému setbolu, čtyřmi hrami za sebou vývoj otočila a byla blízko kýženému vítězství ve dvou setech. Ani česká teniska ale za stavu 6:5 set nedopodávala, a rozhodla proto zkrácená hra. V ní Gauffová uspěla 7:4 a vzala Vondroušové i teoretickou šanci na postup.

Ve třetím setu Vondroušová bojovala alespoň o premiérový triumf na Turnaji mistryň, ale tentokrát už soupeřku „nebrejkla“. Sama naopak ztratila servis dvakrát a dvou hodinách a 38 minutách hry duel definitivně prohrála.

Vondroušovou nyní čeká přesun do Sevilly. Ve Španělsku zabojuje příští týden ve finálovém turnaji o Pohár Billie Jean Kingové.

