Krejčíková po karanténě v Melbourne vyhrála, naopak Strýcová a Siniaková neuspěly

Tenistka Barbora Krejčíková vstoupila do přípravného turnaje Grampians Trophy v Melbourne vítězstvím 6:4, 4:6, 6:4 nad Lauren Davisovou z USA. Americké soupeřce naopak podlehla Barbora Strýcová, kterou v souboji elitních deblistek porazila 7:6, 6:2 Bethanie Matteková-Sandsová. Vypadla i Kateřina Siniaková po porážce 3:6, 6:4, 3:6 s bývalou světovou jedničkou Angelique Kerberovou z Německa. Melbourne 10:22 3. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Krejčíková | Zdroj: Profimedia

Turnaj byl na poslední chvíli zařazen do kalendáře pro hráčky, které musely po příletu do Austrálie kvůli nakaženým spolucestujícím v letadle do přísné izolace bez možnosti opustit hotelový pokoj na trénink.

‚Takové zápasy přesně potřebuju.’ Bouzková trápila světovou jedničku, nakonec Bartyové podlehla Číst článek

Pětadvacetiletá Krejčíková zvládla úvodní zápas turnaje stejně jako před měsícem při svém sezonním debutu v Abú Zabí.

Třísetovou bitvu s Davisovou vyhrála za dvě a půl hodiny a v druhém kole ji čeká Jelena Rybakinová z Kazachstánu, jež měla coby nasazená čtyřka na úvod volný los.

Debut Strýcové

Čtyřiatřicetiletá Strýcová se s o rok starší Mattekovou-Sandsovou utkala ve dvouhře poprvé v kariéře. Pro obě byl dnešní debut prvním utkáním v sezoně, česká fedcupová šampionka hrála naposledy loni v říjnu na halovém turnaji v Ostravě.

První zápas v sezoně hrála také Siniaková a počtvrté v pátém vzájemném duelu nestačila na Kerberovou.

Devětapadesátá hráčka světa sice po prohraném prvním setu dokázala vývoj duelu srovnat, ale ve třetí sadě jí soupeřka odskočila do vedení 4:0 a česká hráčka už skóre jen zmírnila. Čtyřiadvacetiletá Siniaková utkání, v němž udělala 10 dvojchyb, prohrála po dvou hodinách.