Profesionální okruhy tenistů jsou kvůli koronavirové pandemii zastavené a zatím není jasné, kdy a za jakých podmínek se zase rozjedou. Některé federace, akademie nebo samotní hráči tak začali při splnění určitých hygienických pravidel pořádat alternativní soutěže, turnaje nebo charitativní exhibice a první takovou zkušenost má za sebou i Česko. Praha 18:42 31. května 2020

Karolína Muchová měla po prvním domácím turnaji O pohár svazového prezidenta zaledovaný kotník, který si ve finálovém utkání zvrtla, ale pokud bude zdravá, bude vděčná i za další podobnou příležitost.

V Praze si během tří dnů postupně zahrála s tenistkou světové stovky, s loňskou semifinalistkou Wimbledonu a nakonec i s ženou, která nejslavnější grandslam dvakrát vyhrála.

Může se tu každý den konat turnaj WTA jen z českých holek, pochvaluje si tenisový trenér Kotyza

„Je fajn, že jsme se zase vrátily. Tady v Česku jsem hrála proti hráčkám, proti kterým bych mohla hrát semifinále grandslamu, to se v každé zemi nepoštěstí. Beru to jako super zápasy a ráda bych si jich zahrála ještě víc,“ řekla Radiožurnálu.

Také její kouč David Kotyza je rád, že teď tenisté takovou možnost mají, když jim obvyklý program na dlouhou dobu vypadl.

„Myslím, že je mimořádné, že se to může v tak malém regionu uspořádat. Koncentrace hráčů a hlavně holek je tak vysoká, že se tu může každý den konat menší turnaj WTA jen z českých holek, což je strašná výhoda,“ vítá Kotyza tento náhradní domácí program, který zahrnuje sérii letních turnajů, týmových soutěží, exhibičních a charitativních akcí.

„Tím, že je to ještě komunita holek, které spolu relativně dobře vycházejí, tak je to super. Když budou chtít, mají tohle, Tipsport Cup, do toho turnaje, který když vyhrajete, tak máte 150 tisíc, což není v českých podmínkách málo,“ naráží Kotyza i na finanční motivaci, která může pomoci hlavně hráčům, kteří se do špičky teprve snaží dostat.

Ale mnohem cennější je zřejmě zápasová praxe, o čemž svědčí i to, že startovné tenisté v této době obvykle věnují na různé charitativní projekty.