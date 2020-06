Tenisový turnaj, který nemá obdoby. V létě se uskuteční česko-slovenský souboj národních týmů

V NTC Bratislava proti sobě nastoupí fedcupové reprezentační týmy, v areálu TK Sparta Praha se střetnou daviscupoví reprezentanti.

„Když jsme hráli v březnu v Bratislavě daviscupové play off, nikoho z nás nenapadlo, jak brzy přijde odveta. Ale snažíme se využít všech příležitostí, při kterých se naši nejlepší hráči mohou i v této těžké době co nejkvalitněji připravovat. Prestižní mezinárodní zápas je pak jistě tou nejlepší přípravou. Těším se na historické střetnutí, kdy se v akci představí nejen dospělí reprezentanti, ale hráči řady věkových kategorií,“ uvedl prezident ČTS a jeden z iniciátorů projektu Ivo Kaderka.

Formát turnaje

Muži i ženy budou hrát podle stejného modelu, jako daviscupové či fedcupové utkání, 2 dvouhry v sobotu, 2 dvouhry a čtyřhra v neděli. Podle stejného modelu proti sobě nastoupí ve stejném termínu v Bratislavě junioři do 23 let a na Spartě juniorky stejné věkové kategorie.

Na Slovensku proti sobě nastoupí dorostenci do 16 let a v Říčanech starší žáci a junioři do 18 let. V každé věkové kategorii proti sobě nastoupí 4 nejlepší jednotlivci a 2 deblové páry každé země.

Celkovým vítězem se stane reprezentace země, která vyhraje více dílčích utkání. V případě stavu 5:5 skončí akce remízou, nebude použito žádné pomocné kritérium.

„Čeká mě jako kapitána již třetí utkání proti Slovensku. Když jsem se včera dozvěděl termín zápasu, začal jsem postupně kontaktovat naše hráčky a zjišťovat jejich možnosti startu,“ uvedl kapitán českého fedcupového týmu Petr Pála.

„Kdo ví, jaký osud čeká letos Davis Cup, proto se těším na odvetu jarní bratislavské bitvy. Po tolika týdnech mi tenis chybí. Už jsem několikrát viděl naše nejlepší hráče v akci a jsem přesvědčen, že v Praze budou chtít svůj březnový výsledek potvrdit,“ uvedl kapitán českého daviscupového týmu Jaroslav Navrátil.