České tenisty čeká první domácí turnaj. Chybět by neměla Kvitová, sestry Plíškovy a další hvězdy

Český tenisový svaz připravil pro české hráče turnaj, kde si v době, kdy vinou pandemie nemohou cestovat, mohou po delší době otestovat formu. Turnaj O pohár prezidenta ČTS na pražské Spartě by měl být i s účastí světové trojky Karolíny Plíškové a její sestry Kristýna, hrát má také Karolína Muchová. Turnaj se uskuteční 26. až 28. května. Praha 20:51 10. května 2020

Tréninkovým dnem začne v pondělí 25. května v areálu TK Sparta Praha tenisový turnaj O pohár prezidenta ČTS. Jde o první akci, kterou svaz připravil pro české hráče v době, kdy nemohou vinou pandemie cestovat a kdy jsou mezinárodní turnaje zastaveny.

„Hledali jsme modely soutěží, díky kterým se do akce dostane co největší počet českých hráčů, kterým náhle vypadly všechny plánované turnaje. Těší mě, že hlad našich tenistů po ostrých zápasech je velký, a tak se v areálu TK Sparta Praha představí prakticky kompletní daviscupová a fedcupová reprezentace,“ uvedl prezident ČTS Ivo Kaderka.

„V turnaji se střetne osm žen na betonu a osm mužů na antuce. Hrát se bude v pondělí dopoledne od 10 hodin, odpoledne pak od 14 hodin. V úterý osm zápasů, ve středu semifinále předběžně od 11 a od 13 hodin a ve čtvrtek finále, když časy ještě upřesníme. Všechny hrací dny bude vysílat Česká televize,“ uvedl ředitel turnaje a ředitel TK Sparta Praha David Trunda.

Hvězdné obsazení

„V tuto chvíli svou účast daviscupovému kapitánovi Jaroslavu Navrátilovi potvrdili Veselý, Rosol, Forejtek, Kolář, Kopřiva, Macháč, Vrbenský a Lehečka. Fedcupový kapitán Petr Pála má potvrzenou účast od Kvitové, Muchové, Strýcové, Krejčíkové, Siniakové. Koncem týdne jsem jednal s manažerem sester Plíškových Michalem Hrdličkou a slíbil, že budou-li zdrávy, turnaje se také zúčastní,“ doplnil Ivo Kaderka.

„Jsme nadšený, že se vracíme do turnajového módu. Jde o to, odehrát co nejvíce zápasů, abychom se dostali tam, kde jsme v březnu končili. A podobné akce, které svaz připravil, jsou k tomu určeny,“ uvedl nejvýše nasazený hráč Jiří Veselý.

Natěšená Kvitová

„Těším se, že si po dlouhé době zahraji turnaj. Tím spíše, že se bude hrát v Praze na Spartě, kde jsem předloni celý turnaj vyhrála, a že v pavouku budou samé Češky. Jsem sama zvědava, jakou kdo budeme mít uprostřed léta bez turnajů formu. Připravená série soutěžních zápasů od Českého tenisového svazu pro domácí tenisty je prima, protože sebekvalitnější sparingová příprava nikdy nenahradí turnajový zápas,“ dodala turnajová jednička Petra Kvitová.

„Turnaj má i charitativní podtext, když výtěžek příspěvků od hráčů bude využit na mírnění následků pandemie v České republice, doplnil Ivo Kaderka.