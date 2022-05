Zranění a nemoci. České tenistky zažívají těžké časy a padají žebříčkem, uškodí jim i krok WTA

Český ženský tenis patří dlouhodobě k tomu nejlepšímu na světě, ale v posledních měsících ho potkaly složitější časy. A po brzkém konci všech hráček na Roland Garros už po dalším grandslamu ve Wimbledonu hrozí, že žádná Češka nebude v nejlepší patnáctce nebo i dvacítce. Paříž 8:42 28. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Muchová. | Foto: Pascal Rossignol | Zdroj: Reuters

Moderátor na kurtu popřál brzké uzdravení Karolíně Muchové, poslední české singlistce na Roland Garros, která si v dobře rozehraném duelu 3. kola podvrtla kotník, a i když to ještě chvíli zkusila, turnaj pro ni skončil.

Tento nešťastný moment je dalším do sbírky, která je teď na jaře plná zranění nebo nemocí. Český tenis má spoustu hráček ve světové špičce, ale aby jich mělo tolik najednou nějaké zdravotní potíže ve stejném nebo hodně podobném období, to se snad ještě nikdy nestalo.

Karolína Plíšková stále nemá dost zápasového sebevědomí po zlomenině ruky. Barbora Krejčíková čtvrt roku nehrála kvůli zraněnému lokti, teď ještě ne úplně připravená vypadla jako obhájkyně titulu hned v prvním kole a po Roland Garros opustí nejlepší světovou desítku.

V pořádku nebyly Petra Kvitová ani Kateřina Siniaková či Tereza Martincová. Markéta Vondroušová, která se tak báječně předvedla v reprezentačním dresu při Poháru Billie Jean Kingové, musela na operaci zápěstí a do Paříže ani nemohla.

A třeba Marie Bouzková, ta nejaktivnější z českých profesionálek ve stovce, pro změnu chytila při turnaji covid.

Přitom Roland Garros bylo pro mnohé tenistky šancí, jak si ještě vytvořit nějaký bodový polštář před dalším grandslamem, protože profesionální organizace nedávno oznámily, že za Wimbledon letos nebudou udělovat body do žebříčku v reakci na to, že turnaj kvůli ruské invazi na Ukrajinu zakázal start ruským a běloruským tenistům. A body za loňský rok za 52 týdnů jednoduše zmizí.

„Jsem z toho docela zklamaná a moc nechápu, že nebudou body,“ řekla Radiožurnálu Karolína Muchová těsně před svým zraněním v Paříži. „Je to pro mě nejprestižnější turnaj za celý rok a je to smutné. Když ta zpráva vyšla, tak mi to neudělalo radost.“

V tuto chvíli vůbec není jisté, kdy se Karolína Muchová na kurty vrátí, ale i kdyby Wimbledon stihla a chtěla na něm startovat, nedostane šanci obhájit body za loňské čtvrtfinále.

‚Katastrofální rozhodnutí‘

„Nedá se s tím nic dělat. Mám na výběr – buď můžu zůstat doma, nebo můžu jet. Pořád si radši vyberu, že pojedu, ale myslím, že to rozhodnutí je naprosto katastrofální,“ kritizovala nedávné rozhodnutí i Karolína Plíšková.

Ta jako loňská finalistka přijde o nejvíc bodů z českých tenistek, možná klesne na úroveň nejlepší patnáctky či dvacítky, ale jak říká, stále je na tom ještě dobře ve srovnání s hráči, kteří vypadnou bez možnosti obhajoby ze světové stovky, která je důležitá pro automatickou účast na těch největších turnajích bez nutnosti hrát nejisté kvalifikace.

„To už fakt není legrace. Kdyby si to aspoň člověk sám prohrál, což je taky možné. Přijde mi to kruté, někteří hráči budou řešit kvalifikace, že na ně nebudou mít peníze. Přijde mi to totálně zbabělé,“ dodala Plíšková.

Koneckonců pád ze světové stovky zřejmě postihne i Karolínu Muchovou, která se teď zranila na Roland Garros.