Charitativního tenisového turnaje v Praze se účastní i cizinky. ‚Jsem organizátorům vděčná,' říká Bencicová

Až doteď se v charitativním utkání tenisových výběrů v Česku střetávaly hlavně domácí hráčky, ale třetí turnaj na pražské Štvanici je jiný. Zatímco černý tým Karolíny Plíškové nastupuje stále ve stejném složení, ten růžový se úplně obměnil. Petru Kvitovou, která je na exhibici v Berlíně, zastupuje v roli kapitánky Barbora Strýcová a právě ona přispěla k účasti zahraniční tenistky z elitní světové desítky, Švýcarky Belindy Bencicové. Praha 17:46 19. července 2020

„S Bárou Strýcovou se kamarádíme. Stále jsme si psaly a i v televizi jsem sledovala první dvě zdejší soutěže. Nakonec se mě zeptali, jestli mám čas a nechci si přijet zahrát. Jsem jim velmi vděčná, že na mě tak mysleli, a že se můžu tohoto utkání zúčastnit,“ vypráví Belinda Bencicová, jak v televizi sledovala souboje předních českých hráček, které běžně vídala na profesionálním okruhu před koronavirovou přestávkou. Ovšem na kurtu se s nimi právě kvůli pandemii dlouho potkat nemohla.

„Je velmi pěkné, že se taková utkání organizují, díky čemuž máme šanci si zahrát. Momentálně totiž neustále jen trénujeme, takže jsem velmi vděčná každému, kdo takové akce organizuje,“ poděkovala Švýcarka se slovenskými předky Bencicová, která má v současném růžovém týmu ještě další zahraniční spoluhráčky, ale mluvit mohou klidně česky.

„Je to takový mix, protože Viky Kužmová je také Slovenka, takže určitě umí česky a i další hráčky trošku rozumí. Ale když si česky nerozumíme, tak se samozřejmě domluvíme anglicky,“ popisuje Bencicová komunikaci v týmu, ve kterém jsou tedy Slovenka Kužmová, Švýcarka Vögelová, Polka Swiateková, patnáctiletá Linda Fruhvirtová a zmíněná kapitánka Barbora Strýcová.

Koučka Strýcová

„Podle mě je naprosto stvořená k organizaci, koučování a tak podobně, což se jí teď hodí,“ myslí si Belinda Bencicová, která má i jedno přání. Chtěla by si zahrát s nejlepší deblistkou minulého roku čtyřhru: „Byla by to pro mě velká čest. Čtyřhru jsme společně hrály asi jen jednou. Ale ona je v deblu skvělá, takže doufám, že nám to vyjde a budeme si moct spolu zahrát.“

V sobotu ani v neděli tu příležitost neměla. Zatím nastoupila Bencicová do singlových zápasů, Terezu Martincovou hladce zdolala a v neděli porazila 6:0 a 6:4 Markétu Vondroušovou. Šanci ale bude mít i v pondělí, kdy třetí díl charitativní exhibice vyvrcholí závěrečnými zápasy.

I díky zahraničním posilám je na tom zatím v utkání na betonovém povrchu lépe růžový tým, na rozdíl od předchozích dvou turnajů na antuce, které ovládl černý výběr kapitánky Karolíny Plíškové.