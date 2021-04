Talentovaná Fruhvirtová přidala v Charlestonu další triumf. Po výhře nad Navarrovou si zahraje čtvrtfinále

Patnáctiletá česká tenistka Linda Fruhvirtová dosáhla na první čtvrtfinále na elitním ženském okruhu WTA. Po předchozím velkém boji se zkušenou Francouzkou Cornetovou tentokrát v americkém Charlestonu zdolala talentovanou domácí hráčku Emmu Navarrovou 6:4 a 6:2. V pozápasovém rozhovoru pro Radiožurnál srovnala oba duely a také promluvila o svých cílech. Charleston 7:55 16. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Linda Fruhvirtová | Foto: Claudio Gärtner via www.imago-images.de | Zdroj: Reuters

Jak se vám hrálo, jaký to byl zápas? Pro vítězné míče jste si chodila s velkou jistotou a sebevědomím.

Chtěla jsem si pro tu výhru jít, obecně jsem spíš ofenzivní hráčka. Je to moje hra a řekla jsem si, že to nenechám náhodě. Byl to těžký, ale fakt dobrý zápas. Myslím, že mě do budoucna znovu posune dál.

‚Byl to neskutečný boj.‘ Patnáctiletá Fruhvirtová zdolala favoritku a má první výhru na elitním okruhu Číst článek

V prvním utkání na turnaji jste si poradila se zkušenou Cornetovou, proti devatenáctileté soupeřce se ale tentokrát dal očekávat asi jiný zápas?

Emma tu předváděla oba dva týdny dobrý tenis. Bylo mi jasné, že nevyhraju dvakrát 6:1, ale zároveň že ani takovým způsobem neprohraju. Zkrátka jsem věděla, že to bude těžký zápas a šla jsem do toho s nastavením, že budu bojovat o každý míček a uvidí se.

Je rozdíl, když hrajete proti věkově vám bližší hráčce, nebo naopak proti zkušené tenistce?

Nejde ani o věk, jako spíš o styl každé hráčky. Na začátku jsem si na její hru zvykala, měla velký spin, takže jsem si upravovala postoj na kurtu a svůj hrací plán. Do každého zápasu se snažím nastupovat stejně, soustředit se hlavně na sebe.

Máte v hlavě nějaký žebříčkový cíl, nebo je to tak, jak říká váš otec, že chcete zatím hlavně sbírat těžké zápasy?

Žádné konkrétní místo, na kterém bych chtěla být na konci roku, vytyčené nemám. Chci hrát těžké zápasy a dostat se nejvýš, jak to jen půjde.

GAME. SET. MATCH



The youngster Linda Fruhvirtova moves on to meet Astra Sharma in the quarterfinals!#MUSCHealthWomensOpen pic.twitter.com/Yxtzaybc3N — wta (@WTA) April 16, 2021

Tenisový turnaj žen v Charlestonu (zelená antuka, dotace 235.238 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Fruhvirtová (ČR) - Navarrová (USA) 6:4, 6:2.