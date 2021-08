Postup navzdory zdravotním potížím. ‚Dneska jsem měla hlavu úplně jinde,‘ přiznala Kvitová

Tenistky Petra Kvitová, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková postoupily do osmifinále silně obsazeného turnaje v Cincinnati. Kvitová i se zdravotními problémy - nejzkušenější českou singlistku trápily už druhý den střevní potíže a po dvousetové výhře nad Ruskou Veronikou Kuděrmětovovou si hodně oddechla. Cincinnati 11:28 19. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Petra Kvitová | Foto: Eric Bolte | Zdroj: Reuters

„Už se snad trochu vzpamatovávám. Není to úplně nej, ale už snad dobré.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petra Kvitová bojuje na turnaji v Cincinnati se zdravotními problémy. Více v příspěvku Jaroslava Plašila

Po utkání při telefonickém rozhovoru pro Radiožurnál už byla Petra Kvitová v mnohem větším klidu než v zápase, ve kterém ji kromě soupeřky trápilo vedro. Hrála v pravé poledne, navíc už několik dní bojuje se střevními potížemi.

„Bylo to hrozně náročné a jsem fakt vyčerpaná. Do toho ještě vedro, hrát ve dvanáct není úplně ideální. Ale ve finále jsem to zvládla dobře a jsem strašně ráda,“ přiznala Kvitová, že tenisové věci tentokrát příliš neřešila.

„Dneska jsem měla hlavu úplně jinde. Což je na jednu stranu dobře, že jsem to i tak zvládla,“ těšilo českou tenistku, že uspěla v těžkém zápase i ve složitějším období.

Ideální fázi sezony neprožívá ani sportovně, protože kvůli zranění odstoupila z Roland Garros a nevyšel jí ani jeden z největších cílů roku - uspět ve Wimbledonu či na olympijských hrách v Tokiu.

„Od zranění v Paříži se mi moc nedařilo, ale nikdy to není tak růžové, jak si to člověk vykreslí. Všechny tenistky hrají dobře, je to o miniaturních věcech, které mi teď úplně nevycházely. Snažím se teď hodně hrát a připravit se na US Open,“ myslí už na závěrečný grandslam sezony.