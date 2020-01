Australian Open ovládla ‚Cocomanie‘. Patnáctiletá Gauffová podává 190 km/h, nechápe Vondroušová

Je jí teprve 15 let, ale na tenisovém kurtu už byste to na ní možná ani nepoznali. Američanka Cori „Coco“ Gauffová se svým starším a zkušenějším soupeřkám v mnohém vyrovná. Jednu z těch nejslavnějších a nejlepších z poslední doby ve čtvrtek ve 3. kole Australian Open porazila. Melbourne 18:57 24. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cori Gauffová | Zdroj: Reuters

Možná si ještě pamatujete, jak loni v září Japonka Naomi Ósaková na US Open v New Yorku Cori „Coco“ Gauffovou porazila nebo možná spíš to, jak ji pak oproti zvyklostem, protože na kurtu mluví jen vítěz, pozvala k pozápasovému rozhovoru.

Utěšovala ji, že její čas brzy přijde, a jak řekla, tak se dnes stalo. I když k její smůle to byla práva ona, koho teď vycházející hvězda porazila.

„Vždycky to říkám, že jsem se na US Open hodně naučila. Nejen v zápase proti Naomi, ale v celém turnaji. Hrála jsem tam třísetové zápasy v prvních kolech, musela jsem si zvyknout na zájem médií. Teď si myslím, že už se hrou dokážu mnohem víc bavit. I v těžkých situacích,“ řekla teď v Melbourne Cori Gauffová po výhře nad loňskou vítězkou Australian Open Naomi Ósakovou.

Ač je ještě věkem školačka, postoupila už podruhé do osmifinále ženské dvouhry grandslamového turnaje. Poprvé to bylo loni ve Wimbledonu, kde „Cocománie“ propukla, doma na US Open došla do třetího kola a teď je stejně jako před půl rokem v Londýně znovu mezi 16 nejlepšími. A už je zřejmě zase o něco méně těch, kteří se tomu diví.

190 kilometrů za hodinu

„Je to opravdu strašnej boom okolo ní a je dobrá, že to zatím ustála. Bude to pro mít ale v dalších letech určitě těžké, protože na ní budou všichni koukat. Myslím ale, že to zvládne, protože Američani jsou v tomhle jiní, než my. Na to, že jí je patnáct, tak hraje neskutečně. Má neskutečnou postavu, já byla v té době poloviční," vzpomíná s úsměvem Markéta Vondroušová na dobu, když byla v jejím věku.

A také ví, že podávat takovou rychlostí jako Cori Gauffová nedokáže ani teď, když je jí 20. „Ona podává v patnácti letech rychlostí 190 kilometrů za hodinu, tak nevím, co přijde třeba za pět let. Je to úplně neuvěřitelné.“

Ostatně i díky tvrdému servisu ve čtvrtek Cori Gauffová nutila soupeřku k chybám a postarala se o jedno z velkých překvapení Australian Open, které pátý den ztratilo krom obhájkyně titulu třeba také třiadvacetinásobnou grandslamovou šampionku ženské dvouhry Američanku Serenu Williamsovou nebo vítěze posledního Turnaje mistrů Řeka Stefanose Tsitsipase.

