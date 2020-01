Věřím, že by měl jednou atakovat stovku, říká trenér Navrátil o tenisové naději Svrčinovi

Král skončil, objevují se jeho možní nástupci. Tak by se dalo skončit známé rčení pro český mužský tenis. Jeden z nejlepších hráčů jeho historie Tomáš Berdych uzavřel kariéru. Velkými nadějemi do budoucna jsou hned tři mladíci. Jonáš Forejtek, Jiří Lehečka a taky Dalibor Svrčina. Poslední jmenovaný se v závěru roku připravoval na novou sezonu v Prostějově. Prostějov 11:42 2. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dalibor Svrčina na loňském Wimbledonu. | Foto: Steven Paston | Zdroj: Reuters

„Miluje tenis a byl pro to narozený, takže se mi s ním pracuje výborně. Jeho přednostmi jsou určitě vášeň pro tenis, pohyb a to, že umí na kurtu neskutečně trpět. A když pracuje, tak tam nechává duši,“ vyjmenoval pro Radiožurnál přednosti Dalibora Svrčiny jeho trenér Michal Navrátil.

Mladá prostějovská naděje má za sebou úspěšný rok. Spolu s Jonášem Forejtkem vyhrál juniorku na Australian Open a pomalu se začíná prosazovat i v mužském tenise.

„Myslím, že druhá polovina sezony pro mě byla dobrá. Odehrál jsem dobrá utkání i teď v extralize. Myslím, že první půlka roku tak dobrá nebyla, ale v létě jsem pak odehrál slušné turnaje a můžu být spokojený,“ pochvaluje si Svrčina.

Spokojený může být určitě, své rezervy ale vůbec nezastírá. „Chci se dostat vysoko, takže musím zapracovat na všem. Kdyby nebylo na čem pracovat, tak by to bylo špatné.“

Podle Michala Navrátila může mít mladý tenista výbornou budoucnost. Zda se dostane až do světové špičky, si ale netroufá předpovídat.

„Máte hráče, kteří jsou k tomu předurčeni, máte hráče, u kterých jste to čekali, ale nakonec tam nebyli. Určitě věřím v to, že by měl jednou atakovat stovku. A když to půjde dobře, všechno si sedne, bude výborně poslouchat a tvrdě pracovat, tak i do padesátky nebo klidně třicítky. Tohle je ve hvězdách,“ říká.

Letos by se ale měl Dalibor Svrčina začít výrazněji prosazovat v mužském tenise. Jedním z prvních vrcholů bude pro něj juniorka na úvodním grandslamu sezony. „Na Australian Open se těším, je to výzva,“ těší se mladý tenista.