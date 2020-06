Celý svět uznává český tenis, říká kouč Plíškové Vallverdu. Svoji svěřenkyni přirovnal k Berdychovi

Českému rodákovi Ivanu Lendlovi pomáhal v týmu britského tenisty Andyho Murrayho, pak sám vedl v té době nejlepšího českého hráče Tomáše Berdycha a teď zase pro změnu pomáhá světové trojce Karolíně Plíškové. Trenér Dani Vallverdu už díky tomu také stihl poznat Prahu a některé zdejší speciality. Praha 21:27 4. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Karolína Plíšková a její trenér Daniel Vallverdu, který poskytl 4. června 2020 rozhovor novinářům na pražské Štvanici, kde vede Plíškovou na jejím prvním turnaji po koronavirové pauze, exhibiční akci LiveScore Cup. | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Mám to tady rád. Miluju českou kuchyni. Jedl jsem tady takovou tu omáčku s knedlíky… Jo, Svíčkovou. Tu jsem si dal a od té doby je to mé nejoblíbenější jídlo,“ přiznal trenér Dani Vallverdu.

Kromě jídla si současný kouč Karolíny Plíškové oblíbil i spolupráci s českými rodáky. S Ivanem Lendlem je stále v kontaktu, v dobrém vzpomíná na Tomáše Berdycha a teď - po splnění všech koronavirových opatření - dorazil autem ze Švýcarska, aby byl nablízku Karolíně Plíškové při prvním soutěžním zápase po čtvrt roce.

„Myslím, že celý svět uznává český tenis, jeho tradici. Mám štěstí, že jsem mohl spolupracovat s vašimi top hráči. Ať už to byl Ivan Lendl, Tomáš Berdych nebo teď Karolína. S Ivanem to bylo trochu jiné, trénoval jsem společně s ním, ale všichni tři mi nějakým způsobem pomáhají, abych se zlepšoval jako kouč,“ řekl Vallverdu v Praze při exhibičním turnaji na Štvanici.

Kariéry Tomáše Berdycha a Karolíny Plíškové někteří fanoušci srovnávají, bývalí tenisté Mats Willander a další mluvili o tom, že to jsou nejlepší tenisté bez grandslamové trofeje.

„Tím, jak tvrdě pořád pracují si jsou podobní. Karolína už byla světovou jedničkou, je možná o něco agresivnějším typem hráčky mezi ženami, než byl Tomáš mezi muži. Oba mají na kontě grandslamové finále, touží po vyhraném grandslamu. Bylo by skvělé, kdyby se jí to povedlo, ale neměla by to být posedlost,“ připomíná Dani Vallverdu i svůj trenérský úkol v týmu české tenistky.

„Jde o to, aby měla na turnaji pocit, že s těmi zbraněmi, které má, je schopna porážet ty nejlepší. Že má na to to celé vyhrát. Ale zároveň, aby to brala i tak, že když se to nepovede, tak to není konec světa,“ myslí si kouč Vallverdu, který by mohl mít nejbližší příležitost pomáhat české tenistce při grandslamu na konci srpna na US Open, pokud se za přísných podmínek uskuteční.