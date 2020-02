Na grandslamových turnajích jí stále můžete potkávat, i když už v jiné roli než dřív. Někdejší tenistka nejlepší světové pětky, vítězka Fed Cupu i Hopman Cupu, Daniela Hantuchová, se snaží prosadit jako televizní komentátorka. A zkušenosti, které během kariéry nasbírala se teď snaží fanouškům předávat během přenosů. Melbourne 18:21 1. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniela Hantuchová na fotografii z roku 2017. | Foto: Henry Romero | Zdroj: Reuters

Mohli jste ji slyšet třeba v televizním studiu při US Open, když rok a půl zpátky hodnotila senzační výhru Karolíny Muchové nad hvězdou současného Australian Open Garbiñe Muguruzovou nebo v jiných přenosech.

‚Přidávám zkušenosti z hráčské strany.' Hantuchová chce po konci kariéry prorazit jako komentátorka

Angličtina Daniely Hantuchové provází fanoušky zápasy pravidelně při tenisových turnajích, i když někdejší hráčka světové špičky přiznává, že bylo hlavně ze začátku obtížné mluvit jinak než v mateřštině.

„Jsem večer tak unavená, že si neumíte představit, jak jsem ráda, když můžu mluvit slovensky. Nezdá se to, ale tím, že je to jiný jazyk, je to ještě náročnější. Musela jsem si na to zvykat. Bylo to pro mě těžké i v tom, že jsem dělala individuální sport celý den podle sebe a teď se přizpůsobuju třicetičlennému týmu,“ vypráví Hantuchová pro Radiožurnál.

Ale že to Daniela Hantuchová zvládá, dokazuje, že komentuje často. A také ji může těšit zpětná vazba od fanoušků.

„Jsem zastánkyní obhajování hráčů. Když zkazí míček, tak vysvětluju proč. Vím, jak to bylo pro mě nepříjemné, tak se snažím být na straně hráčů. Když hrají špatně, tak je samozřejmě třeba to říct, ale snažím se vysvětlovat, proč se ty věci na dvorci dějí,“ říká Hantuchová.

„Nejsem taková, že bych před sebou měla hromadu statistika na stole. Spíš se dívám, co se děje na hřišti, přidávám zkušenosti z hráčské strany. Přípravy si udělám, to ano, ale pak se snažím spíš vnímat ten zápas,“ dodává.

A takovým konkrétním příkladem může být třeba to, co mohla říct fanouškům při komentování zápasů Petry Kvitové, se kterou dříve hrávala.

„Kromě Madridu, kde jsem vyhrála jen díky tomu, že dělala hodně chyb, jsem měla s Péťou vždycky pocit, že jsem jen sbírala míčky. Neměla jsem absolutně šanci,“ vzpomíná Hantuchová.

I teď si ještě občas Daniela Hantuchová zahraje. Rychlost míčků rozhodně taková není, ale že je co obdivovat, dokazuje na kurtu třeba její pravidelná spoluhráčka v grandslamových soutěžích legend Martina Navrátilová.

„Je neuvěřitelné, jak to má pořád v ruce. Všechny se od ní máme co učit. Je samozřejmě pořád ve skvělé kondici. Je pro nás všechny motivace ji vidět,“ řekla Daniela Hantuchová, někdejší tenistka světové špičky a dnes také komentátorka,