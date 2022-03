Finálový turnaj Davis Cupu bude letos bez českých tenistů. Svěřenci kapitána Jaroslava Navrátila podlehli v kvalifikačním zápase v Buenos Aires domácí Argentině 0:4. Lídři mladého týmu Jiří Lehečka a Tomáš Macháč ztratili po singlových zápasech také ten společný, deblový. Už za rozhodnutého stavu neuspěl ani Vít Kopřiva, pro kterého šlo o první utkání v soutěži. Buenos Aires 10:17 6. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Lehečka. | Foto: Gustavo Garello | Zdroj: ČTK

„Nadšený být nemůžu, protože jsme prohráli 4:0. Ten výsledek je tvrdý,“ myslí si Jaroslav Navrátil, i když ale zároveň dodává, že výsledek není dílem náhody. Ani ten ze třetího a tedy deblového zápasu, po kterém domácí Argentinci mohli slavit postup do finálové části soutěže.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Plno věcí si z toho vezmeme.‘ Čeští tenisté na Argentince nestačili, nabrali ale cenné zkušenosti

„Když na antuce Argentince ani jednou nebrejkneme, tak těžko můžeme vyhrát. Musím Argentině pogratulovat, že byli lepším týmem,“ uznává Navrátil.

„Pro nás oba je to první zkušenost, co se týče Davis Cupu na úplně jiném kontinentu. Plno věcí si z toho vezmeme a příště se budeme snažit vybojovat si to zpět,“ věří Jiří Lehečka.

Nové zkušenosti by mohly mladému týmu v budoucnu pomoct. Třeba už v zářijové baráži, které by se chtěl jak Lehečka, tak i jeho spoluhráč Tomáš Macháč zúčastnit.

Tenisté neporazili Argentince ani ve čtyřhře a finálový turnaj Davis Cup si nezahrají Číst článek

„Davis Cup pro mě hodně znamená. Jsem strašně rád za každou šanci hrát za národní tým. Budu se snažit na to co nejlíp připravit a pokud budu nominovaný, bude to velká čest,“ říká Lehečka. „Reprezentovat Českou republiku je krásná věc. Budeme makat,“ přidává se Macháč.

A stejně to má i Jiří Veselý, který teď sice v Buenos Aires chyběl, ale jen výjimečně.

„Bylo to jen tohle utkání. Chtěl se z toho dostat, protože padal žebříčkem. Byli jsme dopředu domluvení, že nepojede. Teď nám zase psal zprávy, že se bude v září zase těšit,“ potvrdil kapitán Navrátil, že poté, co se Jiří Veselý dokázal díky nedávnému úspěchu na turnaji v Dubaji vrátit do světové stovky, chce už být týmu znovu k dispozici.

V zářijové baráži se český výběr pokusí uspět, tak aby mohl bojovat o finálový turnaj jako teď i v příštím roce.