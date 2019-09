Daviscupovému týmu se rýsuje slibná generace. ‚Tvrdě pracují,‘ chválí trenéři Forejtka a spol.

Po delší době bylo na konci daviscupového zápasu českého týmu hodně veselo. Fanoušci v hledišti jásali a tenisté pak v šatně zpívali o tom, že tu mísu stejně vyhrají.

Známý pokřik z časů dvojnásobných držitelů slavné salátové mísy Tomáše Berdycha či Radka Štěpánka by v posledních letech mohli skandovat snad jen snílci nebo recesisté.

Daviscupovému týmu se rýsuje slibná nová generace. ‚Tvrdě pracují,' chválí trenéři Forejtka a spol.

Vždyť po odchodu jmenovaných opor měli svěřenci kapitána Jaroslava Navrátila hlavně starosti s tím, aby se jim elita příliš nevzdálila. Ale teď s nástupem dravého mládí Jonáše Forejtka, Jiřího Lehečky, Dalibora Svrčiny či Tomáše Macháče už budoucnost nevypadá tak černě.

„Jdou do toho i v tréninku mezi sebou, nechtějí prohrávat. Nová generace. Vidíme to i na turnajích. Mladí hráči mají samozřejmě respekt z hráčů, jako jsou Novak Djoković nebo Roger Federer, ale ne tak, že by je neporazili,“ vyjmenoval kapitán Jaroslav Navrátil přednosti současné mladé generace.

Djokoviće ani Federera ještě nikdo z jmenovaných teenagerů neporazil, ale třeba Jonáš Forejtek teď při debutu v daviscupovém týmu rozhodl o vítězství v Bosně, Jiří Lehečka zase sahal po senzační výhře nad tenistou elitní padesátky Nizozemcem Tomy Haasem v únoru v Ostravě. Společně s Daliborem Svrčinou se stále porovnávají a tím i posouvají.

„Mám radost ze všech, myslím, že tvrdě pracují,“ chválí tenisty trenér Michal Navrátil a jeho otec daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil věří, že budou v dalších letech schopní bojovat o ty nejvyšší cíle v Davisově poháru.

Jaroslav Navrátil se ale nevzdává ani těch nejzkušenějších. Stále doufá ve zlepšení Jiřího Veselého, který se v národních barvách často trápí, dál sleduje Lukáše Rosola, který několikrát pomohl v minulosti. A ještě stále sní o startu Tomáše Berdycha, i když ví, že už před časem reprezentační kariéru uzavřel.

„Třeba bude moci hrát, speciálně kdybychom hráli doma. Ale chtěl bych ten tým prakticky zachovat, ti mladí kluci, kteří tu byli, musí tu šanci dostat i dál, jinak se neposuneme,“ říká Jaroslav Navrátil.

Zapojení Tomáše Berdycha, pokud bude zdravý, v jarní kvalifikaci o postup na závěrečný turnaj by dávalo hlavně v případě domácího duelu smysl. Úspěšný tenista by zažil ještě jeden velký zápas ve vynikající atmosféře a navíc by mohl dát ohromný impulz mladíkům, kterým by mohlo být v dalších letech v Davis Cupu ještě víc do zpěvu.