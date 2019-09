Nejsem tu od toho, abych někomu říkal, co má dělat, říká Veselý o nové roli v daviscupovém týmu

České tenisty čeká daviscupové utkání, které by mohlo být začátkem nové éry. Duel v bosenské Zenici totiž odehrají s řadou mladých hráčů, kteří by měli být oporami v týmové soutěži v budoucnu. A v nové roli je také reprezentační jednička - už zkušenější Jiří Veselý. Zenica (Bosna a Hercegovina) 8:41 14. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenista Jiří Veselý | Zdroj: Reuters

„Kluci jsou vesměs junioři, takže z tohohle hlediska je to trošku jinak,“ říká Jiří Veselý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nejsem tu od toho, abych někomu říkal, co má dělat, říká Veselý o své nové roli v daviscupovém týmu

Šestadvacetiletý Veselý už jedničkou v Davis Cupu párkrát byl, ale teď poprvé jsou všichni spoluhráči v týmu mladší než on. A protože je to pro polovinu z nich premiéra v soutěži, snaží se jim důležitý kariérní krok usnadnit.

„Nejsem tu od toho, abych někomu říkal, co má nebo nemá dělat, kdy se má rozcvičit, kdy má jít spát. Je to o tom, abychom tu všichni byli jako parta, abychom všichni byli v týmu rádi a o víkendu podali maximální výkon. Máme kolem sebe ty nejlepší lidi, kteří nás na to utkání můžou co nejlépe připravit,“ říká Veselý.

Jiří Veselý svou roli trochu zlehčuje, snaží se, aby šel příkladem hlavně na kurtu a jako první hráč zásadně pomohl k postupu, ale trenér Michal Navrátil i jeho otec kapitán týmu Jaroslav Navrátil to vidí trochu jinak.

Davis Cup proti Bosně rozehraje Forejtek. Ve čtyřhře nastoupí Veselý s Lehečkou Číst článek

„Jirka jim může pomoct hodně. Je to velice hodný kluk a dobrý člověk. Vím, že se i sám nabízel, že by chtěl klukům nějak pomoct, což se u nás myslím moc nevídá,“ říká Michal Navrátil.

„Předává jim zkušenosti jak v tréninku, tak mimo. Strašně si toho cením. Atmosféra je pro ně udělaná tak, aby do toho týmu zapadli, a já doufám, že si toho vážím, to myslím, že určitě jo, a že udělají všechno pro to, abychom jako tým uspěli a v neděli měli tři body,“ připomíná hlavní cíl českého týmu kapitán Jaroslav Navrátil.

O jeho splnění se teď budou Jiří Veselý a čtyři ještě náctiletí tenisté Jonáš Forejtek, Jiří Lehečka, momentálně zraněný Dalibor Svrčina a Tomáš Macháč pokoušet. Utkání Česko Bosna zahájí Jonáš Forejtek a domácí jednička Bašić, sobotní program začíná ve 15.00, nedělní ve 13.00. Vítěz si příští rok zahraje kvalifikaci o postup na závěrečný turnaj.