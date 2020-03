Jsem vděčný, že se mi to po všech trápeních takhle povedlo, říká hrdina daviscupového postupu Veselý

Čeští tenisté porazili v daviscupové kvalifikaci domácí Slovensko a poprvé postoupili na závěrečný listopadový turnaj loni reformované týmové soutěže. Výjimečný víkend prožil v Bratislavě Jiří Veselý. Právě on odvrátil za vedení 2:1 na zápasy mečbol v utkání se slovenskou jedničkou Andrejem Martinem, zvítězil 7:5 v rozhodujícím třetím setu a poslal Česko do madridského finále pro nejlepších osmnáct celků světa. Bratislava 10:17 8. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenista Jiří Veselý slaví postup v Davis Cupu přes Slovensko | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Ještě dlouho po konci zápasu zůstali čeští fanoušci v bratislavské hale, aby mohli poděkovat svým hrdinům Lukáši Rosolovi a Jiřímu Veselému.

„Po těch všech trápeních jsem vděčný, že se mi to právě v Davis Cupu podařilo," říká Veselý. Více v příspěvku Jaroslava Plašila

Právě Veselý dokázal tento víkend vyhrát poprvé v daviscupové kariéře oba singlové zápasy a postaral se o rozhodující bod, který posílá české tenisty na závěrečný turnaj Davisova poháru do španělského Madridu.

„Myslím, že se zúročilo to, co jsem v posledních týdnech nahrál. V důležitých momentech jsem zůstal klidnější než soupeř, tak to někdy je. Jsem vděčný, že se mi to právě v Davis Cupu podařilo, po těch všech trápeních, které jsem v posledních pěti, šesti letech zažil,“ svěřil se pro Radiožurnál vítěz sobotního singlu Veselý.

„Za stavu 4:6, 2:5 jsem si už připravoval řeč na tiskovku. Říkal jsem si, jak se člověk během jednoho dne může stát z hrdiny naprostým zklamáním, protože všichni asi očekávali, že to dorazím,“ popsal pocity při utkání Veselý, který Martina porazil po setech 4:6, 7:5 a 7:5.

Český tenista ocenil výkon slovenského soupeře, který měl ve třetím setu mečbol.

„Musím dát velký kredit Andrejovi, hrál tenis na první třicítku. Myslím, že odehrál neuvěřitelné utkání, i když v závěru trochu znervózněl a dal mi šanci. Tohle vítězství bude jedno z nejcennějších v mé kariéře, ať se stane v budoucnu cokoliv.“

Fanouškům v hledišti zatleskal mimo tenistů i kapitán Jaroslav Navrátil. „V loňském roce jsme prohráli debl ze dvou mečbolů, byli jsme Madridu blízko. Tenhle tým si to po hubených letech zaslouží. Je to vzpruha,“ oddechl si Navrátil.

Kapitán české tenisové reprezentace tak po postupu může v týdnu sledovat soupeře pro závěrečný turnaj ve hlavním městě Španělska.