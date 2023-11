Daviscupový tým hledá deblistu k Pavláskovi. ‚My singlisti jsme pro Adama jen doplňek,‘ říká Lehečka

V současném modelu tenisového Davis Cupu je čtyřhra důležitější než dřív. Myslí si to kapitán českého týmu Jaroslav Navrátil, který v minulosti ještě ve starém formátu často a úspěšně využíval pro debl dvojici singlistů Tomáše Berdycha s Radkem Štěpánkem. Po konci jejich kariér ale na další podobné deblové duo český tenis čeká. Právě v rozhodující čtyřhře s Austrálií přišli Češi o postup do semifinále Davis Cupu. Málaga 18:18 23. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Lehečka a Adam Pavlásek v rozhodující čtyřhře proti Australanům | Foto: Violeta Santos Moura | Zdroj: Reuters

„Čtyřhra rozhoduje. Nejlepší týmy mají fantastické deblové páry. Do budoucna bych tedy byl rád, kdyby se zlepšil ještě nějaký náš deblista. Třeba Petr Nouza nebo Andrew Paulson jsou pořád mladí kluci,“ vysvětluje kapitán českého daviscupového týmu. To že Čechům chybí další hráč, který by mohl hrát debla s Adamem Pavláskem, potvrzuje i Jiří Lehečka.

„Všichni se mu snažíme pomoct. Celá situace je jednoduchá. Já, Tomáš Macháč i Jakub Menšík přes rok trénujeme hlavně dvouhru, takže potom nemůžeme konkurovat těm nejlepším světovým párům. Toho je schopný jenom Adam. My ostatní jsme jako takový doplněk. Navíc nejsme sehraní.“

Navzdory absenci stabilní deblové dvojice má za sebou česká reprezentace v Davis Cupu úspěšné období.

To začalo loňským vítězstvím v baráži v Izraeli, následně přišla v lednu tohoto roku výhra v prvním kole v Portugalsku a na závěr dominantní jízda ve finálové skupině ve Valencii, kde Češi neprohráli jediné utkání. I proto je kapitán na tenisty Lehečku, Macháče, Pavláska a Menšíka náležitě pyšný.

„Tým se za poslední rok a půl strašně moc posunul. Udělali veliký kus práce. Posunuli se na žebříčku, ale pořád jsou mladí, takže mají všechno před sebou. Každou prohrou se dá ponaučit, ale já jsem s týmem spokojený a na kluky jsem pyšný,“ říká český kapitán Jaroslav Navrátil, který v daviscupovém týmu působí od roku 2006 a dovedl ho ke dvěma triumfům.