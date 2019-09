Klobouk dolů, jak to zvládl, chválí Veselý daviscupového debutanta Forejtka

Čeští tenisté vedou v Davis Cupu v Bosně 2:0 na zápasy a jen jedno vítězství je dělí od toho, aby si příští rok zahráli kvalifikaci pro finálový turnaj. Nadějné vedení začal v Zenici budovat osmnáctiletý Jonáš Forejtek, který uspěl hned ve svém premiérovém startu v mužské týmové soutěži Zenica 9:11 15. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenista Jiří Veselý | Zdroj: Reuters

„Bylo to pro mě poprvé, je to fakt dobré, neskutečné. Ještě jak tam fanoušci hrozně fandí, to je hrozně dobré,“ popisoval juniorský šampion z nedávného US Open Jonáš Forejtek své nové zážitky - radost z výhry nad domácím Mirzou Bašićem v daviscupové premiéře, o kterou se mohl podělit s celým týmem.

„Jsem za to hrozně rád, první utkání v Davis Cupu a ještě jsem ho vyhrál,“ usmíval se Forejtek.

Mnozí slavní tenisté takové štěstí neměli. Třeba Rakušan Dominik Thiem před pěti lety podlehl v úvodním duelu Slováku Norbertu Gombošovi, Španěl Rafael Nadal patnáct roků zpátky prohrál v Brně s Jiřím Novákem, Ivan Lendl před jednačtyřiceti lety s Britem Christopherem Mottramem. A takto bychom mohli pokračovat i dál.

Takže i proto Jaroslav Navrátil hodnotí Forejtkovu premiéru jako jednu z nejpovedenějších z těch, které jako kapitán za živého, tedy ještě nerozhodnutého, stavu zažil.

„Myslím, že to byla jedna z nejlepších premiér. Ale já ho znám, on je opravdu kliďas. Nemyslím flegmouš, ale kliďas. Hlavou to ustál,“ říkal Navrátil.

A že byl Jonáš Forejtek před premiérou klidný, dokazuje i vyprávění Jiřího Veselého, který v Bosně přidal druhý bod.

„Myslím, že co se týče té nervózní stránky, tak v tom bych mohl dát možná nejvíc rad ze všech, protože občas jsem si sám prošel peklem. Davis Cup je v tomhle netypický, že to ne každý zvládne úplně v klidu, ale já se i ráno Jonáše ptal, jak se cítí, a odpověď byla, že v pohodě. Klobouk dolů, jak to zvládl. Je vidět, že mladá generace si s ničím moc neláme hlavu. Jsem rád, jak jsem utkání zvládnul, a Jonáš k tomu obrovským dílem prospěl. Je snazší jít na kurt za stavu 1:0,“ říkal Veselý.

Jiří Veselý bude mít v neděli šanci skóre ještě vylepšit a vybojovat postupový bod. Pokud nedojde k nečekaným komplikacím, ve třináct hodin nastoupí společně s Jiřím Lehečkou do čtyřhry.