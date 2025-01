Určitě to nebude lehký soupeř, varuje před kvalifikací Davis Cupu s Jižní Koreou Lehečka

Čeští daviscupoví reprezentanti po pěti dnech tréninku v Ostravě vstoupí do nového ročníku týmové soutěže. V 1. kole narazí na Jižní Koreu. A nový nehrající kapitán Tomáš Berdych nominoval do dvouher Jiřího Lehečku a Tomáše Macháče, které ve světovém žebříčku na 24. a 25. příčce dělí jen pět bodů. Ostrava 10:29 31. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Lehečka na tiskové konferenci před kvalifikací Davci Cupu s Jižní koreou | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Za mě je to v daném rozpoložení ta nejsilnější možná sestava, která tady je. Všichni měli dobré tréninky, ale to rozhodnutí padlo právě na dva nejvýše postavené hráče, které tady mám k dispozici. Je to ta nejsilnější možná varianta, která může v pátek začít,“ říkal po losu na ostravské radnici nehrající kapitána bývalý čtvrtý hráč světa Tomáš Berdych.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak kapitán Tomáš Berdych a Jiří Lehečka vyhlížejí zápas kvalifiakce Davis Cupu s Jižní Koreou

V týmu panuje uvolněná atmosféra, kterou přiživují vtípky na adresu benjamínka, sedmnáctiletého Maxima Mrvy. Ale vtipné momenty vznikají neustále. Třeba když po losu na tiskové konferenci náhodou přepla Berdychův mikrofon na svůj jednička týmu Jiří Lehečka a kapitán ho naoko vyplísnil.

„Ne, to byl naprostý omyl. Byl to naprostý omyl a ujel mi ruka,“ usmíval se Jiří Lehečka. Každopádně v 15 hodin zahájí utkání na zimním stadionu v Ostravě-Porubě, když nastoupí proti korejské dvojce Gerardu Campanovi Lee.

„Určitě to bude nepříjemný soupeř, protože i když je žebříčkově o dost níž než my, tak se přece jenom v Davis Cupu rozdíly trošičku mažou. Pro mě je důležité, abych se soustředil na svůj vlastní výkon, na to, co na kurtu předvedu a nechám. Věřím, že mám obrovskou šanci na to uspět,“ myslí si Lehečka.

V Ostravě-Porubě se hraje Davisův pohár potřetí v historii. Nehrající kapitán Berdych o vyprodané hale nepochybuje.

„Moc se těším, atmosféra v Ostravě byla vždycky skvělá. To, že se hraje v jiné hale, si nemyslím, že bude hrát nějakou velkou roli. Bude to jenom o tom, že ten prostor bude trošku víc stísněný. Ale když to bude plné, tak já si myslím, že ta atmosféra bude skvělá, že to kluky požene, a že si to prostě všichni užijeme. O tom Davis Cup je, kdy si ti kluci můžou zažít tu atmosféru, hrát před domácím publikem,“ doplnil Berdych.

V pátek začínají dvouhry v 15 hodin, sobotní program pak startuje od 12 hodin čtyřhrou.