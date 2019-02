Je to motivace do budoucna, říká tenista Lehečka po premiéře v Davis Cupu

Český daviscupový tým se letos nebude měřit s těmi nejlepšími celky světa. Postup na závěrečný turnaj mu v Ostravě těsně utekl a o další šanci může znovu bojovat až za rok. S tím, že musí nejdříve zvládnout zářijovou baráž, která ho po porážce s Nizozemskem čeká. Kapitán Jaroslav Navrátil dopředu počítá se všemi hráči, kteří v posledním období reprezentovali, včetně úplných nováčků. Ostrava 19:58 3. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Lehečka. | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Když v roce 2004 Španěl Rafael Nadal ve svých sedmnácti letech v Brně těsně prohrál svůj první daviscupový zápas s Jiřím Novákem, na jeho další kariéru to rozhodně nemělo negativní dopad. To samé, aniž bychom chtěli postavy srovnávat, by teď mohlo potkat Jiřího Lehečku.

„Jeho hra je velmi jedovatá, klobouk dolů, jak tu premiéru zvládl,“ říkal k Lehečkově premiéře Jiří Veselý. „Myslím, že o něm ještě uslyšíme,“ dodal Lukáš Rosol.

„Motivace do dalších dnů k tomu, abych víc makal. Jsem schopný hrát s hráči, kteří jsou už na vysoké úrovni ATP, a je to motivace do budoucna,“ navázal sám Jiří Lehečka.

Ještě nedávno bojoval v Austrálii s juniory, teď nebyl daleko od toho, aby v Ostravě zachránil českému týmu naději na postup na závěrečný šampionát. A zřejmě jen větší zkušenosti nizozemského favorita Robina Haaseho rozhodly o tom, že se mu to nepovedlo.

„Myslím si, že to byla nejlepší premiéra, kterou jsem za 13 let na lavičce zažil,“ říkal i tak kapitán Jaroslav Navrátil.

Navrátil zná Lehečku i z prostějovského klubu, kde talentovaného juniora společně se synem Michalem trénuje. Ale přesto byl překvapený.

„Syn mě po Austrálii upozorňoval, že je třeba vidět ho v zápasech, že to, co je vidět v trénincích, je samozřejmě trošku zkreslené, protože tam hraje uvolněně. Teď jsem to viděl a myslím, že to předčilo ty moje otazníky,“ přiznává Navrátil.

Před pár lety si dost dobře nedokázal představit, co bude po odchodu Radka Štěpánka a Tomáše Berdycha, zástupců silné éry se dvěma daviscupovými tituly. Ale nemuselo by to být do budoucna marné, a to nejen kvůli Lehečkovi.

„Dnes je to postavené na Lukáši Rosolovi, který je zkušený, ale má 33 let, a Jirkovi Veselém a Adamu Pavláskovi, kteří mají nějakých pětadvacet let a kteří ještě můžou hrát déle. A zabudují se ještě dva mladí - Patrik Rikl, Tomáš Machač, Jiří Lehečka, Dalibor Svarčina nebo Jonáš Forejtek. Tihle kluci určitě šanci mají,“ připomíná Jaroslav Navrátil zřejmě největší talenty.

Některým z nich už Navrátil šanci dal nebo je aspoň vzal do týmu. Jiné třeba pozvánka čeká v dalším období.