Tenista Veselý si vykloubil prst a jeho sobotní start je nejistý. Ukáže kapitán Navrátil na mladíky?

Tenista Rosol nestačil na Haaseho. Nizozemsko srovnalo v kvalifikaci Davis Cupu na 1:1

První bod pro Česko zařídila česká jednička Jiří Veselý, který porazil Tallona Griekspoora. Lukáš Rosol ale na svého mladšího spoluhráče nenavázal a prohrál s Robinem Haasem 2:6, 4:6.

„Se stavem 1:1 musím být spokojený. Jirka Veselý byl v úvodu svého zápasu velice nervózní. Pak se do toho dostal. Ale během druhého setu ho lehce píchlo v zadním svalu. Bylo štěstí, že holandského hráče brejknul a získal první bod,“ hodnotil zápas pro Radiožurnál nehrající kapitán Jaroslav Navrátil.

Veselý prohrál první sadu, ale poté v úvodu obou setů sebral Griekspoorovi servis a zápas dokázal dotáhnout do vítězného konce výsledkem 5:7, 6:4, 6:4.

„Byly to velké emoce a je to úleva. Z výhry mám obrovskou radost,“ popisoval dojmy po vyhraném zápase Jiří Veselý. Jeho radost z vítězství ale lehce kazí zraněné stehno a také vykloubený prst, kvůli kterému zápas málem nedohrál.

„Za stavu 2:1 ve třetím setu jsem si vykloubil prst u nohy. Fyzioterapeut mi ho musel rychle nahodit zpět. V tu chvíli jsem si ani nemyslel, že bych to mohl dohrát,“ popisoval zdravotní trable Veselý.

Jeho zranění můžou být komplikací i pro sobotu, kdy je na programu čtyřhra a dvouhry. „Uvidíme, co bude přes noc a co zítra. Hlava a srdce říkají, že jdu, ať to stojí, co to stojí. Ale když nebudu moci ani chodit, tak bude muset nastoupit někdo jiný,“ bilancoval Veselý.

Kromě Veselého s Rosolem měl kapitán Navrátil k dispozici ještě Adama Pavláska. Ten má ale natržený vaz v kotníku. Navrátil tak možná ukáže na talentované mladíky. Jmenovitě na sedmnáctiletého čtvrtfinalistu juniorské Australian Open Jiřího Lehečku, nebo na o rok staršího Tomáše Macháče.

„Je jasné, že Lukáš Rosol bude hrát čtyřhru. Počítal jsem na ni s Adamem Pavláskem, který je ale ze hry. Budu se modlit, aby Jirkova noha nebyla tak špatná. Abychom do debla zkusili dát úplně všechno. Myslím si totiž, že to bude důležitý bod a klíč. Víme, že po čtyřhře následuje souboj jedniček mezi Jirkou Veselým a Robinem Haasem. Tam si myslím, že ta šance není už žádná,“ přiblížil Navrátil.

„Kdyby se cokoliv stalo, tak bude muset hrát někdo z mladých. Jiné hráče nemám. Premiéry v singlu jsou někdy nervózní, ale v deblu to může být úplně jiné,“ dodal závěrem kapitán.

Sobotní čtyřhra začne v Ostravě ve 13:00, poté jsou na programu dvouhry.