Macháč znovu překvapil a poslal Čechy na Davis Cupu do vedení. Brita Evanse porazil ve dvou setech

Macháč porazil ve čtvrtek v duelu s Francií překvapivě někdejší světovou sedmičku Richarda Gasqueta a i proti Evansovi zahrál skvěle. První set předvedl perfektní výkon, dvakrát vzal chybujícímu soupeři podání a sadu ukončil čistou hrou završenou esem.

České tenisty mrzelo, že zápas s favorizovanou Francií nevyhráli. Návrátil se zamyslí nad pozicí jedničky Číst článek

V úvodní hře druhého setu vedl Macháč při podání Brita 40:0 a Evans rozsekal raketu o zem. Vzápětí byla sice shoda, ale Macháč nakonec získal brejk na 1:0. Poté se přeci jen soupeř zlepšil, český hráč chvilku vypadl z rytmu a prohrával 1:3. Od stavu 2:5 ale znovu zpřesnil hru, vyhrál pět gamů v řadě a po esu se radoval z největší výhry kariéry.

Ve druhé dvouhře nastoupí Jiří Lehečka (138. v žebříčku ATP), který v roli jedničky nahradil Jiřího Veselého, a jeho soupeřem bude dvanáctý hráč světa Cameron Norrie. Do čtyřhry jsou nahlášeni Veselý se Zdeňkem Kolářem a Joe Salisbury, Neal Skupski. Kapitáni ale můžou deblové nominace ještě změnit.

Čeští tenisté v případě vítězství 3:0 nad Brity skupinu ovládnou a postoupí do čtvrtfinále. Po vítězství 2:1 by o 1. a 2. místě ve skupině C rozhodoval poměr získaných setů. V případě druhé příčky by museli čekat, jestli se vejdou mezi dva postupující z druhých míst. Prohra znamená konec v turnaji.

Tomas Machac bringing all the tricks to the party ✨#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/615NlXumV9 — Davis Cup (@DavisCup) November 28, 2021

Výsledek Davis Cupu:

Velká Británie - ČR 0:1 (skupina C) po první dvouhře

Evans - Macháč 2:6, 5:7.