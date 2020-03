Finále tenisového Davis Cupu bylo rozlosováno. Čeští tenisté se utkají s Francií a Velkou Británií

Francie dostala do letošního finálového turnaje divokou kartu. Britové se kvalifikovali díky semifinálové účasti v minulém ročníku soutěže, který se premiérově hrál ve formě finálového turnaje.

„Určitě je to nepříjemný los, ale mohlo to být horší i příjemnější. Je to takový střed,“ uvedl kapitán Jaroslav Navrátil v nahrávce pro média.

„Nedá se nic dělat, je to dané a musíme se s tím porvat. Pojedeme do Madridu s tím, že nemáme co ztratit. Uvidíme, v jakém složení týmy v listopadu přijedou a jak to bude.“

Podobná sestava

Česká sestava bude na podzim nejspíše podobná složení ze Slovenska, kde v týmu byli Jiří Veselý, Lukáš Rosol, Zdeněk Kolář, Vít Kopřiva a Jonáš Forejtek.

„Měl jsem z toho velice dobrý pocit. Maximálně bude jedna dvě změny podle formy hráčů. Někdo může vyskočit, někdo se zranit a byl bych rád, kdyby se všichni zlepšili,“ řekl Navrátil a za možného adepta nominace označil třeba Tomáše Macháče.

Osmnáct účastníků bylo rozděleno do šesti skupin. Jejich vítězové postoupí do čtvrtfinále, kde je doplní dvě nejlepší družstva z druhých míst.

Los finálového turnaje Davisova poháru (Madrid):

Skupina A: Španělsko, Rusko, Ekvádor.

Skupina B: Kanada, Kazachstán, Švédsko.

Skupina C: Francie, V. Británie, ČR.

Skupina D: Chorvatsko, Austrálie, Maďarsko.

Skupina E: USA, Itálie, Kolumbie.

Skupina F: Srbsko, Německo, Rakousko.