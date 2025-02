Máme šanci, aby to kluci zvládli, věří kapitán českých tenistů Berdych. Tým bude podle něj ještě silnější

Český daviscupový tým si v kvalifikačním utkání v Ostravě poradil s Jižní Koreou hladce 4:0 a v cestě na finálový turnaj ji stojí už jen jeden soupeř. Čekají ho ale Spojené státy, které budou mít výhodu domácího prostředí. Jak kapitán Tomáš Berdych prožíval rozhodující čtyřhru nebo debut Maxima Mrvy? Jaké šance dává svým svěřencům proti USA? A jak se od konce jeho kariéry změnil tenis? Rozhovor Ostrava 16:48 2. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daviscupový kapitán Tomáš Berdych gratuluje Jiřímu Lehečkovi | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Tomáši, v první řadě gratulace k úspěšnému debutu, pokud to tak můžeme nazvat. Když jste do toho šel, určitě jste měl nějaká očekávání. Splnila se?

Děkuji moc. Ano, očekávání se splnila. Ale samozřejmě víme, že je to sport, je to tenis a v tom se může dít vždycky cokoliv. Nejdůležitější je přístup, kdy člověk prostě do toho utkání nastoupí s tím, že odpracuje, odmaká, a udělá všechno pro to, aby byl co nejlépe nachystaný a připravený na ty zápasy, pak může vlastně to nejlepší podat na kurtu v zápasech. To si myslím, že se za celý týden povedlo. Kluci to fakt skvěle odmakali, byli připravení, zvládli ta utkání skvěle. Tohle je jen obrázek dobře zvládnutého prvního daviscupového zápasu.

Rozhodl se ve čtyřhře, což je s ohledem na vaši daviscupovu i hráčskou minulost docela symbolické. Jak vám bylo po těle? Měl jste třeba husí kůži, když se prolomil ten mečbol nebo když kluci uspěli?

Samozřejmě emoce tam jsou, ať už to je po mečbolu, ať už je to v průběhu. Pro mě je vzpomínek strašná spousta, takže člověk se v tom častokrát a rychle vidí, to se samozřejmě děje. Jsem strašně rád, že se to ve čtyřhře povedlo, protože kluci hráli dobře, předváděli dobrý výkon a zasloužili si, aby to bylo o tři body.

Opět se potvrdila taková ta česká deblová škola, že zkrátka všichni hráči když dospívají, tak debly hrají, je to vlastně samozřejmost. Pak jste zvolil Maxima Mrvu v momentě, kdy to bylo 3:0 a on předvedl krásný výkon. Emočně si s tím poradil ohromně dobře s ohledem na to, že tu byly tři tisíce lidí. Co říct na takový debut v Davis Cupu v sedmnácti letech? Přišlo mi skoro až neuvěřitelné, jak to zvládl v hlavě.

Maxim to zvládl skvěle. Fakt předvedl dobrý výkon, nebylo to nic jednoduchého. Asi to zase nějak reflektuje, že opravdu v týdnu makal, dobře se připravoval a byl na víkend připravený. Samozřejmě jsme se o tom bavili, že pokud by ta možnost nastala, tak bych chtěl, aby hrál, nebylo to pro něj až tak neznámé před tím zápasem. On je typ, že do toho dává opravdu strašnou spoustu emocí. A tady zvládl těžké utkání před domácím publikem, plnou halou. Může na sebe být pyšný, že se mu ten vstup takhle povedl.

Naznačil jste, že vás čeká nějaké cestování a sledování hráčů s tím, že druhé kolo kvalifikace se bude hrát ve Spojených státech týden po US Open. Jste připraven stát se vlastně tenisovým fanouškem nebo jak jste to měl, když jste sám hrál? Předpokládám, že jste asi nesledoval každý zápas, někdo to tak má, někdo ne. Bude to pro vás třeba něco nového, že si pustíte víc zápasů v televizi?

Je to hodně odlišné. Když je člověk v té kariéře, tak má svůj tenis a má ho opravdu hodně. Když se vrátí domů, tak je to skoro to poslední, na co se chce dívat. Když se ještě třeba z toho turnaje vrátí dřív, dívat se na ty protihráče. Samozřejmě občas jsem si pustil nějaké finále grandslamu, ale dnes jsem najednou v úplně jiné roli a ten tenis mě strašně moc baví a rád ho sleduji.

Takže i zápasy všech kluků, když je tam možnost, si vždycky pustím. Když za nimi jedu na ty turnaje, které si předem vytipuji, kde bych je chtěl vidět, tak si tam jdu sednout, jdu se podívat na jakýkoliv jiný zápas a prostě tenis sleduju. Takže se dá říct, že je to teď víc Tomáš jako tenisový fanoušek, ale je to spíš spojené s tím, co dělám.

Příští soupeř

Co říct k výběru Spojených států, protože nad Tchaj-wanem to byla jednoznačná výhra? V té ne úplně maximální možné sestavě jsou tam vynikající singlisté, zároveň zkušení deblisté. Rajeev Ram stále přes vysoký věk, to je vlastně váš věkový souputník dá se říct. Mají teď kluci ve složení Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Jakub Menšík šanci i proti Spojeným státům?

Určitě šanci mají. Ten tým, který tady je, za těch ještě několik měsíců do toho zápasu, pokud všichni kluci vydrží zdraví a odehrají tu sezonu tak, jak ji mají naplánovanou, tak se ještě obrovsky posunou dál a zlepší se.

Ten tým bude zase daleko lepší a silnější. Co se týče Američanů, tak je to těžký soupeř, ale bavíme se o tom, že už je to soupeř před tím, než bychom se mohli kvalifikovat vlastně do finálové skupiny. Tam už prostě nikdo žádného snadného soupeře nečeká. A na druhou stranu bych ještě připomněl, že ten formát, který dneska je, je daleko otevřenější. V tomhle máme pořád ještě velkou šanci na to, aby to kluci zvládli.

Vy jste s tenisem skončil v roce 2019. Dá se říct, jestli se za těch pět, šest let tenis posunul? Respektive on se asi posunul, ale jak moc a jak moc to vnímáte?

Tenis se změnil hodně, protože už se obměnila celá tenisová generace. Dneska tam zůstal jediný Novak Djoković, který je opravdu poslední mohykán, jinak všichni ostatní už jsou zástupci mladé generace. Hodně změnily podmínky, balony, kurty se zpomalily a prostě ta dnešní hra je odlišná. Já bych se nechtěl pouštět do nějakých srovnávání, protože to si tenis nezaslouží.

Dnes tady máme novou generaci, nové hvězdy, které už se v tom tenise nějakým stylem vyprofilovali a oni si prostě píšou svoji generaci, svoji éru tenisu a tak to prostě je, takže určitě srovnání si to nezaslouží, dneska ten tenis je asi víc, bych řekl, jako fyzickej, ti kluci jsou daleko víc, jako bych řekl, asi silovější a možná, asi tak nějak v mých očích je to jakoby lehce míň kreativní, než tomu bylo dřív, ale říkám, to se pořád vyvíjí, pořád se tam objevujou noví kluci, takže si myslím, že se to ještě hezky zamotá.

