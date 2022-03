Perspektivu vidím určitě, těší kapitána tenistů Navrátila. Připomněl i nezdary Berdycha se Štěpánkem

Ve finálové skupině sahal na podzim po senzačním výsledku, ale teď v Argentině byl přece jenom dál od velkého úspěchu. Mladý daviscupový tým s věkovým průměrem 22,5 roku, co v Buenos Aires prohrál všechny své zápasy, by to ale nemělo nijak poznamenat. A platí to i pro jeho současné lídry a zároveň nejmladší členy sestavy Jiřího Lehečku a Tomáše Macháče.

