Jsem rád, když se práce ukáže na výsledcích, říká hrdina daviscupového zápasu proti Bosně Forejtek

Před týdnem ovládl juniorský turnaj na US Open a tento víkend Jonáš Forejtek dvěma výhrami pomohl českému týmu postoupit přes Bosnu a Hercegovinu do boje o účast na finálovém turnaji Davis Cupu. Po rozhodujícím utkání proti Tomislavu Brkičovi, které Forejtek vyhrál 6:1, 6:7 a 6:1, mluvil s osmnáctiletým tenistou reportér Radiožurnálu. Zenica (Bosna a Hercegovina) 22:05 15. září 2019

Titul z US Open, debut v Davis Cupu, první a pak rozhodující výhra. Dá se popsat, co všechno se vám teď honí hlavou?

Jsem hrozně rád, že se mi daří, protože se vždycky snažím trénovat naplno a když mi to nejde, jsem někdy trochu skleslý. Jsem hrozně rád, když se práce, kterou do toho dávám, ukáže taky na výsledcích.

Byl jste někdy skleslý i v tom zápase? Všechno se vyvíjelo hladce, pak se to na chviličku zaseklo a musel jste bojovat ve třetím setu.

Cítil jsem se dobře i před zápasem, takže jsem věděl, že když když do toho půjdu a budu se soustředit, mohlo by to jít. První set byl 6:1 a hrál jsem dobře. Potom jsem věděl, že to nebude rozhodně dvakrát 6:1, protože je to rozhodující bod v Davis Cupu. Měl jsem brejk, ale udělal jsem nějaké chyby, on začal hrát mnohem líp a bohužel jsem ten set prohrál v tie-breaku. Pak byl hrozně důležitý čtvrtý gem v posledním setu...

Ten trval nějakých čtrnáct minut a bylo tam několik shod. Co jste cítil, když jste měl vždycky šanci a pak jste returnoval kousíček do autu nebo když on udělal chybu a vzápětí dal eso?

Tam mi hodněkrát pomohl, musím říct. Udělal nějaké zbytečné chyby na volejích, pak zkazil nějaké forhendy. Ale já to stejné, zkazil jsem nějaké bekhendy. Bylo hrozně důležité, že jsem ten gem vyhrál. On pak podle mě trošku odešel se silami. Dobře jsem pak ještě podržel na 4:1, on pak neměl už žádné challenge, já jo a vyšly mi všechny, co jsem dal.

Máte v tom dobré oko? Díval jsem se a vy jste se snad nespletl, možná jednou.

Trochu to tam nechávalo stopu, takže když se člověk soustředí, tak ta challenge nejde skoro zkazit. On si všechny vybral v tom dlouhém gemu, takže to udělal trochu špatně.

Jak moc to z vás spadlo, když byl konec? Celý den byl hodně dlouhý, protože se dvakrát nepovedlo udělat ten třetí bod.

Bylo to hodně dlouhé. Bohužel se nepovedl klukům dodělat ten bod už v deblu, pak ještě v singlu, ale Bosňané zahráli dobře, s tím se musí počítat. Chtěl jsem být připravený, že je pořád možné jít hrát.

Máte určitě spoustu gratulací. Vypíchnul byste nějakou speciální?

Zatím jsem se vůbec nepodíval na mobil. Byl jsem na fyziu, ještě pak musím jít na doping, takže ještě vůbec nevím.

Určitě vás to ale čeká a lidé od vás budou očekávat podobní výkony se samozřejmostí. Jste připravený na tento velký tlak od okolí.

Ještě se na to asi budu muset trochu připravovat, ale budu trénovat a uvidíme.