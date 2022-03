S bouřlivou atmosférou zkušenosti mám, věří si Lehečka. Rozehraje duel Davis Cupu v Argentině

Kvůli koronaviru dlouho nehráli daviscupový zápas před fanoušky, ale to se teď změní. České tenisty čeká v Argentině bouřlivé prostředí a jako první ho zažije v pátek od 16 hodin Jiří Lehečka v utkání proti domácí dvojce Sebastianu Báezovi. „Každý zápas v Davis Cupu je cenný a přece jenom reprezentovat svoji zemi byl vždycky můj sen,“ řekl Radiožurnálu natěšený dvacetiletý reprezentant. Buenos Aires (Argentina) 18:10 3. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český dvacetiletý tenista Jiří Lehečka v souboji s Řekem Stefanosem Tsitsipasem | Foto: Piroschka Van de Wouw | Zdroj: Reuters

Jak se díváte na ten úvodní zápas?

Moc se na něj těším. Každý zápas v Davis Cupu je cenný a přece jenom reprezentovat svoji zemi byl vždycky můj sen. Nebude to lehké, ale máme velice solidní tým, který může uspět. Výsledky Tomáše Macháče v minulém ročníku dokazují, že je schopný takové hráče porážet. A myslím, že já na to mám úroveň také.



Poslechněte si celý rozhovor Jaroslava Plašila s tenistou Jiřím Lehečkou přímo z Buenos Aires

Už máte zkušenosti s bouřícím publikum, protože jste jako sedmnáctiletý hrál v Ostravě proti Nizozemsku. Dá se toho nějak využít?

Určitě. Trochu mě mrzí, že jsem nemohl odehrát víc zápasů před domácím publikem. Smůla byla, že ani do Innsbrucku na poslední chvíli nepustili fanoušky. Tady to bude něco jiného. Nás moc lidí podporovat nebude. Musíme s tím počítat, oni jsou tady doma. Já s tím zkušenosti mám, hrál jsem ve Francii proti legendě jako je Gilles Simon v aréně pro patnáct tisíc lidí.

A cítíte, že se vrací „stará dobrá doba“, že se situace trochu mění?

Vždycky mi to vykouzlí úsměv na tváři, když mají fanoušci možnost přijít podpořit svoji vlastní zemi a hráče. Tenhle formát se mi navíc zamlouvá víc než ten finálový. Je to klasický styl zápasu doma a venku.

Jak vidíte svého soupeře po sportovní stránce?

Budou se snažit opírat o Diega Schwartzmana a o skvělou čtyřhru. Tím nechci shazovat kvalitu zbytku týmu, určitě to jsou skvělí hráči. Ale máme úroveň na to je porazit.

Kolem areálu je vidět, jak moc Argentinci milují sport obecně, ale dominuje tady fotbal. Už jste dostal otázku Boca (Juniors) nebo River (Plate)?

Takovou otázku jsem ještě nedostal (smích). V některém z dalších rozhovorů na to určitě přijde. Ale tenis a fotbal jsou tady Mekky sportu. Fotbal o trochu víc. O to hezčí bude vidět všechny ty fanoušky, moc se na to těším.